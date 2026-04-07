Volvo lanza el XC60 más bonito y moderno de su historia

Coches y Motos 07 ABR 2026 - 13:04h.

La evolución del Volvo XC60 que mira hacia el futuro

Volvo apuesta por dar continuidad a uno de sus iconos

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El Volvo EX60 llega para redefinir el concepto del XC60. Es su versión eléctrica. Y también la más avanzada hasta ahora. Un SUV que mezcla diseño, tecnología y seguridad. No es solo un XC60 eléctrico. Es una evolución total. Un SUV que apuesta por diseño, tecnología y seguridad como pilares. Y lo consigue. Porque combina todo lo que se espera de Volvo. Pero con un enfoque mucho más moderno y atractivo.

Volvo mantiene su esencia. Líneas limpias. Estética minimalista. Pero ahora con un enfoque más moderno. Más digital. Y orientado al futuro.

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Dos versiones de carrocería para el Volvo EX60

El EX60 se ofrece en dos variantes. La estándar y la Cross Country, más campera. Ambas comparten una base sólida. Pero con diferentes enfoques de uso.

Las dimensiones son generosas. Hasta 4.811 mm de largo y una batalla de 2.970 mm. El espacio interior es amplio. Y el maletero de hasta 1.647 litros lo confirma.

Además, añade un maletero delantero. Con hasta 85 litros adicionales. Un detalle práctico. Y cada vez más habitual en eléctricos.

El interior es uno de sus grandes argumentos. Pantalla central OLED de 15 pulgadas. Y cuadro digital de 11,5 pulgadas. Todo con un diseño muy limpio. El sistema integra Google Gemini. Un asistente de voz avanzado. Capaz de gestionar funciones del coche. Y mejorar la experiencia de uso.

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Versiones mecánicas y precios para el EX60

En el apartado mecánico, hay tres opciones. La versión P6 ofrece 374 CV y tracción trasera. Con una autonomía de hasta 620 km WLTP. Por encima, la P10 AWD sube a 510 CV. Con tracción total. Y hasta 660 km de autonomía. Más potencia. Más prestaciones. En lo más alto, el P12 AWD alcanza 680 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. Y ofrece hasta 810 km de autonomía.

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Todos comparten una velocidad máxima de 180 km/h. Y un enfoque centrado en eficiencia y rendimiento equilibrados.

El acabado Plus ya es muy completo. Incluye faros Matrix LED, techo panorámico y sonido Bose. Además de múltiples asistentes de seguridad. También suma climatizador de tres zonas, bomba de calor y carga de 22 kW. Tecnología pensada para el día a día. El nivel Ultra añade más lujo. Cámara 360º, sonido Bowers & Wilkins y faros Pixel LED.

Los precios arrancan en 64.900 euros para el P6. Y llegan hasta 81.356 euros en el P12 Ultra. Un posicionamiento premium.