El Volvo más elegante de la historia es de 2025

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 00:15h.

En medio de la fiebre por los SUV, todavía hay berlinas capaces de marcar perfil

El Volvo EX60 es un SUV con precio chino

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El Volvo ES90 se convirtió en uno de los protagonistas eléctricos de 2025. No solo por su tecnología. También por una elegancia que recupera la sobriedad de la marca. Es moderno sin resultar estridente, distinguido sin necesitar una carrocería recargada y tecnológico sin parecer frío.

Su precio parte de 63.000 euros. No es una cifra baja, aunque permite situarlo por debajo de algunas berlinas eléctricas de representación. El BMW i7 y el Mercedes EQS son sus referencias. Aparece el Lexus ES, con una filosofía diferente. Frente a ellos, el Volvo propone lujo discreto y sencillez escandinava.

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Una berlina para los más exigentes

La carrocería mide cinco metros de largo. Su distancia entre ejes supera los 3,10 metros, favoreciendo unas plazas amplias. El perfil combina rasgos de berlina y fastback. La caída del techo aporta dinamismo. Las llantas de 20 pulgadas dan presencia. Detrás queda un maletero de 424 litros y delante aparece un compartimento.

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El interior evita la acumulación de botones. Una pantalla de 14,5 pulgadas concentra las funciones. Incluye Google Maps, Google Assistant y conectividad 5G. El conductor dispone de pantalla de nueve pulgadas. La tapicería Nordico, el techo panorámico y la climatización de cuatro zonas completan una atmósfera cuidada.

333 CV de potencia y más de 660 km de autonomía para empezar

La versión Core utiliza un motor de 333 CV y 480 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos y alcanza 180 km/h, velocidad limitada. No busca convertirse en una berlina deportiva. Prioriza la suavidad, el silencio y el confort, aunque dispone de potencia para responder con contundencia.

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La batería de 92 kWh permite homologar 662 kilómetros de autonomía WLTP. Una cifra que reduce la preocupación en los viajes. El cargador de a bordo admite 11 kW y el sistema incluye Plug & Charge. Equipa bomba de calor, un elemento para optimizar la eficiencia cuando bajan las temperaturas.

Volvo mantiene la seguridad como argumento. El ES90 incorpora Pilot Assist, control de ángulo muerto y frenado en intersecciones. Añade detección del conductor, protección para peatones y ciclistas, alerta de tráfico cruzado y prevención de salida de la calzada. Es una berlina elegante, confortable y coherente con su emblema.