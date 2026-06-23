El nuevo Volvo es, para muchos, el familiar más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 23 JUN 2026 - 10:09h.

La marca sueca lanza un monovolumen que apuesta por el lujo

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

Compartir







Volvo continúa avanzando en su proceso de transformación hacia una gama cada vez más electrificada y tecnológica. La firma sueca lleva años apostando por una evolución constante de sus productos, manteniendo los valores que la han convertido en una referencia mundial en seguridad, confort y calidad. Dentro de esta nueva estrategia aparece el Volvo EM90, un vehículo que representa una visión completamente distinta del concepto tradicional de automóvil familiar.

Se trata de uno de los modelos más ambiciosos desarrollados por la marca en los últimos años. Su propuesta combina un diseño sofisticado, un habitáculo extremadamente espacioso y una experiencia de viaje centrada en el bienestar de los ocupantes. El resultado es un vehículo que rompe con muchos de los planteamientos habituales del mercado premium y que refleja claramente la dirección que Volvo quiere seguir durante la próxima década.

PUEDE INTERESARTE El Volvo XC70 regresa, pero no como te imaginas

Sin embargo, existe un detalle que aumenta todavía más el interés que despierta este modelo: el Volvo EM90 aún no está a la venta en la mayoría de mercados europeos. Aunque ya ha sido presentado oficialmente y forma parte de los planes de expansión de la marca, su comercialización continúa siendo muy limitada. Esta circunstancia ha contribuido a convertirlo en uno de los modelos más comentados y esperados dentro de la nueva generación de vehículos eléctricos premium.

Un diseño que lleva la elegancia escandinava a otro nivel

Uno de los aspectos que más llaman la atención del Volvo EM90 es su diseño exterior. La marca sueca ha apostado por una estética que mantiene la esencia del diseño escandinavo, pero adaptada a una nueva era marcada por la electrificación y la digitalización.

PUEDE INTERESARTE Nunca ha habido un Volvo tan barato

Las líneas de la carrocería transmiten sofisticación y equilibrio. Cada superficie ha sido diseñada para generar una sensación de armonía visual, evitando recursos exagerados y apostando por una elegancia atemporal que encaja perfectamente con la filosofía de Volvo.

El frontal incorpora una interpretación moderna de la identidad visual de la marca. La iluminación adquiere un protagonismo especial y contribuye a crear una presencia muy distintiva. A diferencia de otras propuestas que buscan destacar mediante diseños agresivos, el EM90 apuesta por la sobriedad y la refinada simplicidad que caracterizan a los productos escandinavos.

Llama especialmente la atención la fluidez de su silueta. A pesar de sus generosas dimensiones, el vehículo transmite una sensación de ligereza poco habitual en modelos de este tamaño. Esta capacidad para combinar presencia y elegancia explica por qué muchos aficionados consideran que se trata de uno de los Volvo más atractivos jamás diseñados.

Un interior concebido como un salón de lujo sobre ruedas

Si el diseño exterior resulta impactante, el habitáculo eleva todavía más el nivel de sofisticación. Volvo ha desarrollado un espacio pensado para maximizar la comodidad y crear una experiencia de viaje claramente orientada al bienestar de los pasajeros.

La amplitud interior constituye uno de sus mayores argumentos. El espacio disponible permite disfrutar de una sensación de libertad excepcional, algo que encaja perfectamente con el enfoque premium del modelo. Cada detalle ha sido concebido para favorecer el confort durante cualquier desplazamiento.

Los materiales utilizados reflejan el elevado nivel de exigencia de la marca. Los acabados, las superficies suaves al tacto y el cuidado por los detalles contribuyen a generar una atmósfera elegante y acogedora. La filosofía minimalista característica de Volvo continúa muy presente, aunque reinterpretada desde una perspectiva más tecnológica.

Por otro lado, la digitalización ocupa un papel fundamental. Las pantallas, los sistemas de conectividad y las funciones avanzadas de asistencia se integran de forma discreta para mejorar la experiencia de uso sin alterar la serenidad visual del conjunto.

Cabe destacar que el carácter exclusivo del EM90 se ve reforzado precisamente por su situación actual. Aunque ya se conocen numerosos detalles sobre el vehículo y su propuesta tecnológica, todavía no se encuentra disponible de forma generalizada para los clientes europeos. Esta circunstancia lo convierte en uno de los lanzamientos más esperados de Volvo y en un modelo que genera una enorme expectación dentro del segmento premium.

La combinación de diseño elegante, tecnología avanzada, espacio interior y un marcado enfoque hacia el confort sitúa al Volvo EM90 entre las propuestas más sofisticadas de la marca. Su llegada supone una nueva interpretación del vehículo familiar de lujo y confirma la voluntad de Volvo de seguir explorando nuevos conceptos sin renunciar a la esencia que ha definido su historia.