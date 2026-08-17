Triumph lanza una moto tan completa que ni Kawasaki ni Yamaha pueden mejorar
En Triumph tienen un amplio arsenal de modelos
Triumph tiene la que, para muchos, es la moto más bonita para el A2
En Triumph tienen un amplio arsenal de modelos que no dejan a nadie indiferente, y que son simplemente magníficos mires por donde los mires. Encontramos numerosos ejemplos de ello, aunque si hay una moto que a todos nos encanta, esa es la Boneville T 120, que es realmente completa y llamativa a nivel estético, lo que provoca que ni Kawasaki ni Yamaha puedan estar a la altura. Además, su precio nos parece realmente razonable en todos los sentidos.
Este año se ha actualizado, para incorporar una IMU, un nuevo faro LED con DRL, dos nuevos esquemas de color o una toma USB-C. Por lo demás, sigue destacando gracias a la forma del depósito de gasolina, sus llantas de radio o los dos escapes con salida baja, y con unas combinaciones de color que no nos pueden gustar más, que son el Azul Aegan con Blanco New England y el Plateado Aluminium con Rojo Cranberry. Y el motor que equipa es de dos cilindros con una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos.
Entrega 80 CV de potencia a 6.550 revoluciones por minuto, con un par máximo de 105 Nm a 3.550 rpm, asociado a una caja de cambios de seis velocidades, y con un consumo declarado de apenas 4,4 litros por cada 100 kilómetros. Aparte, cuenta con ABS en curva, control de tracción en curva, control de velocidad de crucero, dos modos de conducción y frenos Brembo. Y el peso total del conjunto se sitúa en los 223 kilos, algo normal para una moto de su tamaño.
La Triumph Boneville T 120 puede estar en tu casa desde los 14.695 euros
Pensábamos que sería mucho más cara, pero lo cierto es que todos se llevan una grata sorpresa al comprobar que la Triumph Boneville T 120 puede estar en tu casa a cambio de unos apetecibles 14.695 euros, toda una ganga.