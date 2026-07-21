Triumph pone en el mercado la moto más exclusiva y elegante de la historia de la marca

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 10:27h.

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En Triumph no dejan de superarse y de sorprender, y así lo han vuelto a demostrar una vez más, con la Speed Twin 1200 TFC, que es una moto cargada de personalidad y de elegancia, se mire por donde se mire. Es excelente de principio a fin, con una producción limitada a 750 unidades, todas numeradas con una placa insertada en la pletina de la dirección. Así que en caso de que te puedas permitir su compra, puede ser una inversión realmente interesante.

Está acabada en un color negro metalizado con partículas doradas que brillan con la luz y franjas en color dorado, y con unos paneles laterales esculpidos con el logotipo TFC, con taloneras fabricadas en fibra de carbono lacada. Por otro lado, la parte ciclo mejora su comportamiento deportivo, con unos semi manillares inclinados y unas estriberas atrasadas, para cargar más peso en el tren delantero, y con suspensiones Öhlins multiajustables.

Monta dos escapes Akrapovic que reducen el peso del conjunto y tiene equipado un motor de dos cilindros en paralelo Bonneville High Power de 1200 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de rendir a una potencia total de 105 CV. Si hablamos del equipamiento, tiene un faro LED acompañado con intermitentes traseros de tipo bala, y no le falta una instrumentación TFT y LCD, así como quickshifter bidireccional, varios modos de conducción, acelerador electrónico o control de tracción y ABS sensibles a la inclinación.

Solo 15 unidades de la Triumph Speed Twin 1200 TFC llegarán a España

Para poder hacerte con esta Triumph Speed Twin 1200 TFC, tendrás que darte prisa, pues únicamente 15 unidades saldrán a la venta en España. Y el precio por el que la podrás adquirir es de 22.395 euros, lo que claramente supone una inversión magnífica de la que no te arrepentirás.