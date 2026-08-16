Kawasaki convierte en accesible una de sus motos más vendidas

Coches y Motos 16 AGO 2026 - 08:03h.

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La Kawasaki Eliminator 500 es una de las mejores opciones que existen en el mercado actual, en caso de que necesites conseguir una moto que sea buena, bonita y barata. No es casualidad que sea una de las más vendidas año tras año, que en 2025 se actualizó para conseguir la homologación Euro 5+, y que en este 2026 ha tenido mejoras como su asiento, su diseño custom y su motor. No es casualidad que esto la acabe por consagrar como una de las mejores opciones que hay.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros en paralelo con doble árbol de levas, y se ha diseñado para contentar a los usuarios con carné A2, siendo un modelo fácil y suave de manejar. Su motor está asociado a una caja de cambios de seis velocidades, que se une a un embrague con sistema anti-rebote, y la cilindrada del motor es de 451 centímetros cúbicos, con ocho válvulas y refrigeración líquida. En cuanto al consumo, es de unos asequibles 3,8 litros por cada 100 kilómetros.

La cifra de potencia que alcanza es de 45,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 42,6 Nm a 6.000 rpm. La estética es minimalista, con un diseño custom excepcional, y el depósito de combustible cuenta con una capacidad de 13 litros que le permite recorrer distancias considerables sin parar a repostar. La ergonomía ha sido cuidada al máximo para que sea tan cómoda, y en la instrumentación se encuentra una pantalla LCD con conectividad.

Aprovecha la oferta de la Kawasaki Eliminator 500

A la Kawasaki Eliminator 500 le acompaña un precio que hace que sea tan apetecible e interesante, pues pagando un total de 6.825 euros la puedes tener en tus manos, y en esta cifra, se incluye el seguro de forma completamente gratuita, una oferta que no puedes dejar que se te escape.