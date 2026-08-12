Coches y Motos 12 AGO 2026 - 00:18h.

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Hay una trail que está totalmente equipada, y que es cómoda, bonita y preparada para hacer viajes de todo tipo. Le planta cara a un modelo tan consolidado y eficiente como es la Benelli TRK 502 X, pero es que ya te advertimos de que no tiene nada que envidarle a ninguna. Porque la Royal Enfield Himalayan 450 es una oda al buen gusto, y una obra maestra en todos los sentidos, pudiendo presumir de una larga lista de características que la hacen especial.

Es peculiar, con un aspecto todo terreno, y siendo muy fácil y sencilla de manejar. En 2025 por fin recibió la homologación Euro 5+, aunque sin la necesidad de hacer ningún retoque en su motor, que sigue siendo un mono cilíndrico refrigerado por líquido, de cuatro válvulas, con una cilindrada de 451 centímetros cúbicos. La potencia que declara es de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 40 Nm a 5.500 rpm, que brilla por su empuje a medio régimen.

Gracias a su doble radiador, se consigue una mejor refrigeración, y monta un embrague asistido y anti-rebote que funciona por cable, o un acelerador electrónico con dos modos de conducción. El ABS es desconectable en la rueda trasera, y en la instrumentación podemos encontrarnos con un sistema de navegación totalmente novedoso, que incorpora la tecnología más avanzada de Google. Además, ofrece conectividad móvil para manejarla de forma más rápida.

La Royal Enfield Himalayan 450 está valorada en 5.887 euros

Si te preguntas acerca del desembolso que se necesita para conseguir esta Royal Enfield Himalayan 450, puedes estar tranquilo. Le han colocado un precio de 5.887 euros, que a nuestro parecer está más que justificado, y que se puede pagar sin la necesidad de realizar ningún desembolso desmesurado.