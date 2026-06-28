La alternativa a la BMW G 310 GS que gusta por precio, diseño y versatilidad

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 15:25h.

Hay otras alternativas en el mercado que también merecen ser analizadas en profundidad

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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La BMW G 310 GS es una moto increíble, de eso no hay ninguna duda, y no se admite discusión que valga. Pero hay otras alternativas en el mercado que también merecen ser analizadas en profundidad, pues ofrecen una magnífica relación calidad precio, con un diseño encantador, una personalidad marcada, y una versatilidad fuera de lo habitual. Este es, por ejemplo, el caso de la Royal Enfield Himalayan 450, una trail peculiar todoterreno, enfocada a un público que busca una moto fácil y divertida de manejar.

Durante los últimos años ha sufrido algunas actualizaciones importantes, siendo la principal en 2024, aunque la homologación Euro 5+ no la recibió hasta el año anterior, en 2025. Pero no se ha renunciado en ningún momento a la esencia de esta moto, que equipa un propulsor mono cilíndrico, refrigerado por líquido y de cuatro válvulas, capaz de rendir a una potencia de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 40 Nm a 5.500 rpm.

Esto la sitúa entre las mejores opciones para aquellos usuarios que tan solo dispongan del carné A2. Monta un embrague asistido y anti-rebote, así como un acelerador electrónico, con dos modos de conducción, y la moto equipa un doble radiador para conseguir una mejor refrigeración. También cuenta con un ABS de doble canal desconectable en la rueda trasera, y con un avanzado sistema de navegación, con tecnología Google, lo que le pone la guinda al pastel.

La Royal Enfield Himalayan 450 está disponible por 5.887 euros

La Royal Enfield Himalayan 450 tiene un precio sorprendente, pues todo el mundo pensaba que sería bastante más cara. Sin embargo, la puedes conseguir pagando únicamente un total de 5.887 euros, lo que a decir verdad, es una de las oportunidades más interesantes del mercado.