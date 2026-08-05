El nuevo Audi es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 02:02h.

El A6 Sportback cuenta con un diseño top

El nuevo Audi Q9 es, para muchos, el más bonito de la marca

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El nuevo Audi A6 Sportback e-tron representa una de las mayores revoluciones que ha vivido la marca alemana en los últimos años. La firma de los cuatro aros ha apostado por una berlina completamente eléctrica que combina un diseño muy llamativo, una gran carga tecnológica y una autonomía capaz de competir con los mejores modelos del segmento. El resultado es un coche que, para muchos, se ha convertido en el modelo más atractivo de todo el catálogo de Audi.

Su llegada supone un importante paso adelante en la estrategia de electrificación de la marca, demostrando que un vehículo de cero emisiones puede ofrecer el mismo nivel de refinamiento, confort y prestaciones que las berlinas premium tradicionales. Además, incorpora una imagen mucho más moderna y deportiva que consigue diferenciarlo claramente del resto de la gama.

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Un diseño elegante que marca un antes y un después

Uno de los grandes argumentos del Audi A6 Sportback e-tron es su diseño. La carrocería adopta una silueta tipo coupé con una caída suave del techo que le aporta un aspecto muy dinámico sin perjudicar el espacio interior. Las líneas son limpias, las superficies muy cuidadas y la aerodinámica ha sido optimizada para mejorar tanto la eficiencia como el rendimiento.

En la parte delantera destacan los nuevos grupos ópticos LED, extremadamente afilados, junto a una parrilla cerrada propia de los modelos eléctricos. La zaga tampoco deja indiferente gracias a una espectacular franja luminosa que une ambos pilotos y aporta una imagen muy tecnológica.

Todo el conjunto transmite una sensación de elegancia y deportividad difícil de encontrar incluso entre otras berlinas premium. Audi ha conseguido mantener su identidad visual mientras introduce un lenguaje de diseño completamente renovado que anticipa el futuro de la marca.

Prestaciones eléctricas al nivel de los mejores

Bajo su carrocería se esconde la nueva plataforma PPE de 800 voltios, desarrollada para ofrecer una mayor eficiencia y tiempos de carga mucho más reducidos.

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La gama cuenta con diferentes versiones que parten de los 326 CV y alcanzan los 551 CV en las variantes más prestacionales. Dependiendo de la configuración elegida, la autonomía puede llegar hasta 746 kilómetros, situándose entre las referencias del mercado de las berlinas eléctricas.

La carga rápida también es uno de sus puntos fuertes, permitiendo recuperar gran parte de la batería en apenas unos minutos cuando se utiliza un cargador de alta potencia. Esto hace que los viajes largos sean mucho más sencillos y cómodos.

El comportamiento dinámico mantiene el ADN de Audi, con una conducción muy estable, silenciosa y confortable, pero al mismo tiempo con una aceleración contundente gracias a la entrega inmediata de par característica de los motores eléctricos.

Un interior tecnológico con la calidad premium de Audi

El habitáculo refleja perfectamente la evolución tecnológica de la marca. El conductor dispone de un cuadro de instrumentos completamente digital acompañado por una gran pantalla central para el sistema multimedia. En determinadas versiones también puede equipar una pantalla específica para el acompañante, reforzando la sensación de estar ante un coche muy avanzado.

La calidad de los materiales continúa siendo uno de sus principales argumentos. Los ajustes son excelentes, los revestimientos ofrecen un tacto muy agradable y el aislamiento acústico consigue que viajar resulte especialmente confortable incluso a velocidades elevadas.

A ello se suma una buena habitabilidad para cinco ocupantes y un maletero de gran capacidad que permite utilizar el coche tanto para el día a día como para viajes familiares. La dotación tecnológica incluye los últimos asistentes a la conducción, conectividad avanzada y múltiples sistemas de ayuda que mejoran tanto la seguridad como el confort.

El Audi A6 Sportback e-tron demuestra que la electrificación puede ir acompañada de diseño, lujo y prestaciones. Su estética, su elevada autonomía, su tecnología de última generación y la calidad de fabricación propia de Audi hacen que sea uno de los eléctricos premium más completos del momento y, para muchos, el modelo más atractivo de todo el catálogo de la firma alemana.