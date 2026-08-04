El nuevo Audi Q9 es, para muchos, el más bonito de la marca

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 04:44h.

La marca alemana amplía su gama de SUV

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

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Audi amplía su gama de SUV con un modelo llamado a convertirse en el nuevo referente de la marca. El Audi Q9 llega para situarse por encima del Q7 y del Q8, ocupando el puesto de buque insignia entre los todocaminos de la firma de los cuatro aros. Su misión es clara: competir frente a modelos como el BMW X7, el Mercedes-Benz GLS o el Range Rover, ofreciendo una combinación de lujo, tecnología y espacio difícil de igualar.

Además de sus enormes dimensiones, el nuevo Q9 destaca por una imagen completamente renovada que refleja la evolución del lenguaje de diseño de Audi. Para muchos, es el SUV más atractivo que ha fabricado la marca hasta la fecha, con una presencia elegante, sofisticada y muy deportiva pese a su gran tamaño.

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Un diseño que impone desde cualquier ángulo

El Audi Q9 destaca por unas proporciones imponentes que transmiten sensación de solidez y exclusividad. Su frontal incorpora una gran parrilla Singleframe con un diseño más refinado que en otros modelos de la gama, acompañada por unos grupos ópticos Matrix LED muy estilizados que aportan una imagen moderna y tecnológica.

La vista lateral muestra unas líneas limpias y muy musculosas, con pasos de rueda marcados, llantas de gran diámetro y una superficie acristalada que mejora la sensación de amplitud en el interior. Todo ello consigue que, pese a superar ampliamente los cinco metros de longitud, el conjunto resulte elegante y dinámico.

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La zaga mantiene esa misma filosofía, con unos pilotos unidos mediante una fina banda luminosa que recorre todo el ancho del vehículo y un portón de grandes dimensiones que facilita el acceso al maletero. Es un diseño que combina sobriedad y deportividad, dos rasgos que siempre han caracterizado a los modelos más exclusivos de Audi.

En el interior el salto también es evidente. El habitáculo apuesta por un diseño minimalista dominado por varias pantallas digitales de alta resolución, materiales de primer nivel y un ambiente claramente premium. Los ocupantes disfrutan de una gran sensación de espacio, especialmente en las plazas traseras, mientras que la calidad de fabricación vuelve a situarse entre las mejores del mercado.

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Potencia, confort y lujo para viajar sin límites

El Audi Q9 ha sido desarrollado pensando en quienes buscan un SUV de representación capaz de realizar largos viajes con el máximo confort. Su gama mecánica arranca con un motor diésel V6 de 3.0 litros asociado a un sistema híbrido ligero de 48 voltios que desarrolla 299 CV de potencia. Esta mecánica incorpora cambio automático Tiptronic y el conocido sistema de tracción total quattro, ofreciendo unas prestaciones muy elevadas junto con la etiqueta ECO.

El confort es uno de los grandes protagonistas gracias a la suspensión neumática adaptativa, que permite variar la altura de la carrocería y mejorar tanto la comodidad como el comportamiento dinámico. A ello se suma un completo paquete de asistentes a la conducción, sistemas de aparcamiento avanzados y tecnologías de ayuda que facilitan la conducción incluso en viajes muy largos.

El Q9 también destaca por su enorme versatilidad. Puede configurarse con seis o siete plazas, dispone de un maletero muy amplio y ofrece numerosas soluciones prácticas para el día a día, convirtiéndose en una opción ideal tanto para familias numerosas como para quienes buscan un vehículo de lujo con un elevado nivel de confort.

Con una imagen espectacular, un interior de auténtico lujo, tecnología de última generación y una mecánica eficiente para su tamaño, el Audi Q9 representa un nuevo paso adelante para la marca alemana. Un SUV pensado para quienes buscan lo mejor en espacio, refinamiento y prestaciones, y que reúne todos los argumentos para convertirse en uno de los modelos más deseados dentro del segmento premium.