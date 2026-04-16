El nuevo SUV de Audi es el más grande de la historia de la marca

Coches y Motos 16 ABR 2026 - 10:00h.

El nuevo Audi Q9 ya está en fase de pruebas, pero su precio no estará al alcance de cualquiera

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El Audi Q9 está en camino. Y promete revolucionar la gama. Será el SUV más grande jamás creado por Audi. Pensado para liderar. Y para sustituir, en parte, el hueco dejado por el Audi A8.

El contexto es importante. Europa se prepara para la normativa Euro 7. Más exigente. Más estricta. Pero las marcas no frenan. Al contrario. Siguen apostando por modelos grandes. Muy grandes. Como ya hacen rivales como el Mercedes-Benz GLS o el BMW X7.

El Audi mas grande está a punto de llegar

El nuevo Q9 superará los cinco metros de largo. Será imponente. Muy espacioso. Y con una presencia dominante. Su diseño seguirá el estilo actual de la marca. Con una gran parrilla frontal. Y una imagen más lujosa.

Aunque sigue camuflado en las fotos que circulan por la red, ya se intuyen detalles. Los faros delanteros recuerdan a otros modelos recientes. La parrilla es enorme. Y la zaga será muy limpia. Con un portón grande. Y posiblemente una firma luminosa continua.

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En el interior habrá mucho espacio. Contará con tres filas de asientos. Hasta siete plazas. Y múltiples configuraciones. Desde cuatro plazas más exclusivas. Hasta versiones familiares. El maletero será enorme.

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Un precio apto para pocos bolsillos

La tecnología será protagonista. Tendrá pantallas digitales de gran tamaño. También una tercera opcional. Y mucho equipamiento. Todo orientado al confort. Y a una experiencia premium.

La gama mecánica será potente. Habrá un V6 TFSI de 340 CV. También un híbrido enchufable de más de 460 CV. Y el tope será el SQ9 con V8 biturbo. Todos con tracción quattro y cambio automático.

Eso sí, no habrá diésel. Algo significativo. Indica su enfoque. Será un modelo pensado para mercados concretos. Donde el tamaño y la potencia importan más que el consumo.

El precio estará a la altura. Superará los 120.000 euros. No será un coche para todos. Será un capricho. Un modelo aspiracional.