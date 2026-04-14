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El SUV más elegante de BMW es la compra perfecta para quienes buscan lujo accesible y versatilidad

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BMW X1. BMW
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El BMW X1 se ha convertido en uno de los modelos clave de la marca alemana. Representa el acceso al universo SUV premium. Y lo hace con una propuesta que combina lujo, tecnología y versatilidad en un formato compacto.

En diseño, mantiene el ADN de BMW. Líneas limpias. Proporciones equilibradas. Y una imagen elegante.  Sus dimensiones lo sitúan en el corazón del segmento. Con 4.500 mm de largo y una batalla de 2.692 mm, ofrece un interior amplio. Muy cómodo. El maletero también destaca, con 540 litros, ampliables hasta 1.600 litros. Ideal para familias o viajes largos. Compite con modelos como el Mercedes GLA o el Audi Q3, pero lo hace con un enfoque más refinado y tecnológico.

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BMW X1 2026. BMW

Dos versiones a elegir por el precio de acceso a la gama

En cuanto al precio, parte desde 46.850 euros. Puede parecer elevado. Pero está justificado por su nivel de calidad. Y por su equipamiento. Además, se posiciona como una opción interesante dentro del segmento premium compacto.

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La gama arranca con dos opciones mecánicas. El sDrive18i, gasolina de 136 CV, y el sDrive18d, diésel de 150 CV. Ambos con cambio automático Steptronic de 7 velocidades. El diésel acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, mientras que el gasolina lo hace en 9,2 segundos.

BMW X1 2026
BMW X1 2026. BMW

Prestaciones y equipamiento para el BMW X1 de acceso

En eficiencia, también cumple. El consumo se sitúa en torno a 5 l/100 km en diésel y 6,5 l/100 km en gasolina. Cifras muy razonables. Además, ofrece un comportamiento muy equilibrado. Cómodo en ciudad. Y estable en carretera.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos. Incluye doble pantalla digital, sistema Live Cockpit Plus, conectividad total y múltiples asistentes. Todo pensado para facilitar la conducción. En conjunto, el X1 es un SUV que ofrece calidad, tecnología y practicidad en un formato muy atractivo.

BMW X1 2026
BMW X1 2026. BMW
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