Coches y Motos 31 JUL 2026 - 15:51h.

La nueva generación del SUV alemán es muy top

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

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Audi renueva uno de los pilares de su gama con la llegada de la nueva generación del Q3, un SUV compacto premium que evoluciona en todos los apartados para seguir siendo uno de los modelos de referencia de su categoría. El nuevo Q3 estrena una imagen mucho más sofisticada, un interior completamente digital y una gama de motores electrificados que lo sitúan en una posición privilegiada frente a rivales como el BMW X1, el Mercedes-Benz GLA o el Volvo XC40.

A nivel estético, el cambio es profundo. La carrocería presenta unas líneas más limpias y musculosas, con una parrilla Singleframe de mayores dimensiones y unos grupos ópticos mucho más estilizados que refuerzan su carácter tecnológico. El frontal transmite una imagen más moderna y elegante, mientras que la zaga incorpora una firma luminosa de nuevo diseño que le aporta una personalidad muy marcada.

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Para muchos aficionados a la marca de los cuatro aros, este nuevo Audi Q3 es el más atractivo de todas las generaciones comercializadas hasta la fecha. Su diseño consigue combinar deportividad, elegancia y presencia sin recurrir a excesos, una fórmula que tradicionalmente ha caracterizado a los modelos de Audi.

Un interior mucho más digital y tecnológico

El salto más importante se encuentra en el habitáculo. Audi ha rediseñado completamente el salpicadero para ofrecer un entorno mucho más moderno, presidido por una gran instrumentación digital y una pantalla central de gran tamaño desde la que se gestionan prácticamente todas las funciones del vehículo.

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El nuevo sistema multimedia ofrece una experiencia más rápida e intuitiva, con gráficos de alta resolución, actualizaciones inalámbricas y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay sin necesidad de utilizar cables. También incorpora un asistente por voz más avanzado capaz de controlar numerosas funciones del vehículo mediante lenguaje natural.

La calidad sigue siendo una de las grandes bazas del Q3. Los materiales empleados transmiten una sensación premium desde el primer momento, con superficies acolchadas, molduras de alta calidad y un excelente nivel de ajustes que refuerzan la percepción de solidez.

La gama mecánica también se adapta a las nuevas exigencias del mercado. Además de versiones gasolina y diésel, el nuevo Audi Q3 incorpora variantes con tecnología de hibridación ligera y una interesante versión híbrida enchufable.

Esta última desarrolla 272 CV de potencia y permite recorrer hasta 119 kilómetros en modo completamente eléctrico gracias a una batería de gran capacidad. De esta forma, muchos conductores podrán realizar la mayoría de sus desplazamientos diarios sin consumir combustible, disfrutando además de la etiqueta CERO de la DGT.

Más refinado y preparado para competir con los mejores

En carretera, el nuevo Audi Q3 promete un comportamiento todavía más refinado. La puesta a punto del chasis mejora el equilibrio entre confort y dinamismo, mientras que la dirección ofrece una respuesta más precisa y la suspensión filtra con mayor eficacia las irregularidades del asfalto.

Las versiones más completas pueden equipar suspensión adaptativa, tracción quattro y diferentes modos de conducción que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a cada situación.

La habitabilidad también mejora respecto al modelo anterior. Las plazas traseras ofrecen más espacio para los pasajeros y el maletero mantiene una capacidad muy competitiva, convirtiendo al Q3 en una opción perfectamente válida para un uso familiar.

En materia de seguridad, Audi incorpora una completa dotación de asistentes a la conducción, incluyendo control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, cámaras de visión de 360 grados, asistente de aparcamiento y avanzados sistemas de iluminación Matrix LED.

Con esta renovación, el Audi Q3 da un importante paso adelante para mantenerse entre los SUV premium más deseados del mercado. Su diseño más sofisticado, el elevado nivel tecnológico, la mejora en calidad y la llegada de nuevas mecánicas electrificadas lo convierten en una alternativa muy sólida frente al BMW X1. Un modelo pensado para quienes buscan un SUV premium moderno, eficiente y con una imagen capaz de seguir marcando tendencia durante los próximos años.