El nuevo Audi Q3 propone precios, alta tecnología y versiones híbridas para plantar cara al BMW X1

Coches y Motos 24 JUL 2026 - 16:48h.

Mejor diseño, mejor equipamiento y alta eficiencia para el peor rival de los BMW X1 y Mercedes GLA

Este es el principal problema del Audi Q3

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Renovado en 2025, el Audi Q3 afronta una etapa clave. El SUV compacto alemán mejora su diseño, su tecnología y la variedad de motores. Su principal rival vuelve a ser el BMW X1, aunque también compite con el Mercedes GLA. Frente a ambos, Audi responde con calidad, comportamiento y una amplia oferta electrificada.

El Q3 mide 4,48 metros de longitud y ofrece una batalla de 2,68 metros. Hay suficiente espacio para viajar con comodidad y la banqueta trasera resulta muy versátil. El maletero dispone de 420 litros. Al abatir los respaldos, divididos en tres secciones, la capacidad aumenta hasta alcanzar los 1.525 litros.

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La gama comienza en 48.530 euros con el motor de gasolina 1.5 TFSI. Desarrolla 150 CV y 250 Nm. Cuenta con tecnología microhíbrida, cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos, alcanza 209 km/h y registra un consumo combinado de seis litros.

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Por una cantidad muy similar aparece el Q3 TDI de 150 CV, disponible desde 48.990 euros. Utiliza un motor diésel de 2.0 litros y entrega 340 Nm de par máximo. También tiene tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 202 km/h.

El equipamiento incluye faros LED, llantas de 17 pulgadas y climatizador bizona. También incorpora cuadro de instrumentos digital, radio MMI plus y servicios conectados de Audi. La seguridad se completa con Audi pre sense, mantenimiento de carril y aviso de cambio de carril. Los retrovisores exteriores cuentan con regulación eléctrica.

El Audi Q3 para los amantes de lo deportivo

Quienes busquen una imagen más deportiva pueden elegir el Audi Q3 Sportback. Su precio comienza en 48.426 euros al contado o 47.426 euros financiado. Por este precio mantiene el motor microhíbrido de 150 CV y añade sensores de aparcamiento, MMI Experience Plus y conexión avanzada para teléfonos. Su maletero ofrece hasta 420 litros.

La opción más potente es el Q3 e-Hybrid de 272 CV y 400 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza 215 km/h. Cuesta 52.034 euros al contado o 51.034 euros financiado. La batería reduce el maletero a 375 litros, pero sus prestaciones y eficiencia refuerzan la ofensiva frente a los BMW X1, Mercedes GLA y compañía.