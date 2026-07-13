Mercedes facilita el acceso al GLA, el SUV premium que muchos esperaban con una rebaja de este calibre

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 12:07h.

El SUV de entrada a la gama de Mercedes es una de las mejores opciones de su categoría

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Los SUV premium continúan siendo una de las categorías más deseadas del mercado, pero también una de las más exigentes en términos de precio. Sin embargo, las promociones actuales están permitiendo que algunos de los modelos más reconocidos sean mucho más accesibles. Es precisamente lo que ocurre con el Mercedes GLA, el SUV compacto de acceso a la gama SUV de la marca alemana, que ahora reduce su precio y se convierte en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un vehículo de alta calidad sin realizar un desembolso tan elevado como hace unos años.

El Mercedes GLA combina una imagen elegante con un tamaño muy práctico para el uso diario, un elevado nivel tecnológico y una gama de motores capaz de adaptarse a perfiles muy distintos. Todo ello manteniendo el refinamiento y la calidad que caracterizan a la firma de la estrella.

Un diseño elegante acompañado de un interior muy tecnológico

El Mercedes GLA destaca por un diseño moderno que combina rasgos deportivos con una estética sofisticada. Su frontal, presidido por la amplia parrilla y unos grupos ópticos de diseño afilado, transmite una imagen robusta sin perder la elegancia propia de la marca.

En el habitáculo es donde el modelo deja clara su vocación premium. El protagonismo recae sobre el sistema MBUX, con dos grandes pantallas integradas bajo una misma superficie que reúnen tanto la instrumentación digital como el sistema multimedia. Esta solución aporta una sensación tecnológica muy conseguida y permite acceder de forma sencilla a todas las funciones del vehículo.

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La conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, el asistente de voz, la navegación, los servicios conectados y los diferentes asistentes de conducción hacen que el GLA ofrezca una experiencia muy completa tanto en ciudad como en carretera.

La calidad de los materiales también es uno de sus puntos fuertes. Los ajustes transmiten una gran sensación de solidez y los acabados están cuidados al detalle, creando un ambiente confortable que invita a realizar largos desplazamientos.

Además, pese a tratarse del SUV compacto de Mercedes, el aprovechamiento del espacio interior resulta notable. Las plazas traseras ofrecen una buena habitabilidad y el maletero cuenta con una capacidad suficiente para cubrir las necesidades de una familia o de quienes viajan con frecuencia.

Amplia variedad de motores y una conducción orientada al confort

La gama del Mercedes GLA ofrece alternativas para prácticamente cualquier tipo de conductor. Están disponibles motores de gasolina, diésel, versiones con tecnología de hibridación ligera y variantes híbridas enchufables que permiten recorrer buena parte de los desplazamientos diarios utilizando únicamente energía eléctrica.

Las motorizaciones de acceso destacan por su equilibrio entre prestaciones y consumo, mientras que las versiones superiores ofrecen un rendimiento claramente más elevado para quienes buscan un comportamiento más dinámico.

Gran parte de la gama puede asociarse a la transmisión automática de doble embrague, una caja de cambios que destaca por la rapidez y suavidad con la que realiza las transiciones entre marchas, mejorando el confort durante la conducción.

Precisamente el confort es uno de los aspectos más destacados del GLA. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del firme, el aislamiento acústico mantiene el habitáculo especialmente silencioso y la posición de conducción elevada mejora tanto la visibilidad como la sensación de seguridad.

Gracias a la oferta disponible actualmente, el Mercedes GLA se presenta como una de las formas más atractivas de acceder al universo premium. Conserva todas las cualidades que han convertido a este SUV en uno de los modelos más populares de la marca: calidad de fabricación, tecnología, confort, espacio y una conducción refinada. Una combinación que ahora resulta mucho más interesante para quienes siempre habían pensado que un Mercedes estaba fuera de su presupuesto.