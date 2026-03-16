Cuesta menos que el Mercedes GLA y, para muchos, es más atractivo

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 16:57h.

Este SUV se consolida como una de las alternativas más interesantes del segmento de los C-SUV premium

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

Compartir







En el segmento de los SUV premium compactos hay modelos muy conocidos. El Mercedes GLA es uno de ellos. También el BMW X1. Sin embargo, algunas alternativas menos nombradas también destacan por su diseño elegante, su equipamiento y su relación entre precio y calidad. Uno de los que más llama la atención es el DS 7, un SUV que muchos consideran incluso más atractivo que el Mercedes GLA.

El modelo de la marca francesa apuesta por un estilo muy sofisticado. Sus líneas combinan elegancia y personalidad, con una parrilla muy característica y una iluminación muy cuidada. Es un coche pensado para quienes buscan distinción y confort sin renunciar a un diseño moderno.

PUEDE INTERESARTE Mercedes acaba con el problema del GLA

Elegancia, espacio para toda la familia y un precio muy inferior a los premium

También ofrece unas dimensiones generosas dentro de su categoría. El DS 7 mide 4.593 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.738 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio. A ello se suma un maletero de 555 litros, que puede ampliarse hasta 1.752 litros con los asientos abatidos.

Su precio no parece de modelo premium. El DS 7 arranca desde 36.482 euros al contado o alrededor de 37.918 euros financiado, con cuotas aproximadas de 330 euros al mes. Una cifra inferior a la de muchos rivales premium.

Estas cifras son para la versión de acceso. Se configura con el conocido motor BlueHDI turboalimentado. Se trata de un bloque diésel que desarrolla 130 CV de potencia y 300 Nm de par máximo. Este motor se combina con una caja automática de ocho velocidades y tracción delantera.

No está electrificado, pero solo consume 5,5 litros cada 100 km

Las prestaciones son más que correctas para un SUV familiar. El modelo alcanza 195 km/h de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos. Además, el consumo medio se sitúa en torno a 5,5 litros cada 100 kilómetros, lo que lo convierte en un coche eficiente para viajes largos.

Uno de los aspectos más destacados del DS 7 es su equipamiento. Incluso en versiones iniciales incorpora faros DS Pixel LED Vision, intermitentes dinámicos y pilotos traseros Full LED con diseño 3D. Un conjunto que refuerza su imagen tecnológica y premium.

En el interior también presume de un alto nivel de confort. Incluye asientos delanteros calefactados, climatizador bizona, acceso y arranque manos libres y un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. También cuenta con el sistema multimedia DS Iris System y conectividad avanzada.

El apartado de seguridad tampoco se queda atrás. Dispone de Active Safety Brake, alerta de atención del conductor, regulador de velocidad y cámara de visión trasera HD con sensores de aparcamiento delanteros y traseros.