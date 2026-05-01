Más atractivo que el Audi Q3 y, para la mayoría, más avanzado: el SUV premium que está dando mucho que hablar

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 15:53h.

Por su precio mínimo podrás elegir dos versiones mecánicas

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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El Audi Q3 ha sido durante años una referencia dentro del segmento premium, porque este modelo ha sabido combinar calidad, tecnología y una imagen muy equilibrada para el público europeo.

Sin embargo, sus rivales alemantes también tienen propuestas muy interesantes. Y en este contexto, el BMW X1 ha dado un paso adelante en su última generación. Este SUV se presenta como una alternativa más moderna, más tecnológica y, para muchos, más atractiva en diseño y planteamiento general.

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Este modelo destaca desde el primer momento, porque el X1 apuesta por una estética más robusta, con líneas más marcadas y una presencia más sólida.

as dimensiones también acompañan, ya que este SUV mide 4.500 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.692 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio, con un maletero de 540 litros, ideal para un uso familiar.

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Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque la gama arranca desde 55.091 euros al contado o 46.850 euros, situándose en una posición competitiva dentro del segmento premium.

Así son los X1 más baratos

En el apartado mecánico, la versión de acceso ofrece dos opciones: el sDrive18i de 136 CV, con motor gasolina 1.5, y el sDrive18d diésel de 150 CV, ambos con cambio automático Steptronic de 7 velocidades, con consumos de entre 5,0 y 6,5 l/100 km, mientras que la versión MHEV de 170 CV mejora las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

El equipamiento es uno de sus puntos más destacados, porque el BMW X1 incluye de serie doble pantalla digital de 10,25 y 10,7 pulgadas, sistema Live Cockpit Plus, conectividad total, climatizador bizona, volante deportivo, sensores automáticos y asistentes como control de crucero adaptativo, aviso de colisión, asistente de aparcamiento y marcha atrás, situándolo como uno de los SUV premium más completos y avanzados del mercado.