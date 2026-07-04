Coches y Motos 04 JUL 2026 - 09:54h.

La berlina del futuro ya es el presente en Audi

La alternativa barata a Audi sin renunciar a nada

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La ofensiva eléctrica de Audi continúa ganando fuerza. Tras el lanzamiento de varios SUV de cero emisiones, ahora es el turno del A6 Sportback e-tron, una berlina que quiere convertirse en una referencia entre los modelos premium. Llega con una gama muy amplia, autonomías de hasta 746 kilómetros y versiones que alcanzan los 551 CV, demostrando que eficiencia y prestaciones pueden ir de la mano.

Su diseño mantiene el estilo elegante propio de la familia A6, aunque con una silueta mucho más aerodinámica. Mide 4,92 metros de longitud y ofrece un maletero trasero de 529 litros, al que se suma un práctico compartimento delantero de 27 litros para guardar cables u objetos pequeños. Un planteamiento pensado tanto para el uso diario como para recorrer largas distancias.

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El Audi que llega dispuesto a revolucionar el segmento de las berlinas eléctricas

La oferta comienza con una versión equipada con una batería de 83 kWh y un motor de 285 CV, que puede alcanzar 326 CV mediante la función Launch Control. Homologa hasta 618 kilómetros de autonomía y cuenta con la etiqueta CERO de la DGT. Desde el primer momento se posiciona como una alternativa muy competitiva dentro del segmento de las berlinas eléctricas premium.

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Quienes buscan recorrer el mayor número de kilómetros entre recargas encontrarán una opción especialmente interesante en la variante Performance con batería de 100 kWh. Desarrolla 381 CV y alcanza una impresionante autonomía de 746 kilómetros según el ciclo WLTP. También existen versiones de 462 CV, capaces de recorrer hasta 707 kilómetros, combinando un elevado rendimiento con una eficiencia sobresaliente.

En la parte más alta de la gama aparece el espectacular S6 Sportback e-tron quattro. Gracias a sus 551 CV, ofrece unas prestaciones propias de un deportivo de altos vuelos sin renunciar a una autonomía de 656 kilómetros. Es la demostración de que los eléctricos actuales ya pueden combinar potencia, confort y capacidad para viajar sin grandes limitaciones.

Un equipamiento a la altura

El equipamiento también está a la altura de su posicionamiento. Desde versiones muy accesibles incorpora llantas de 20 pulgadas, tapicería de cuero y cuero sintético, ópticas traseras LED Pro con el logotipo de Audi iluminado, control de crucero adaptativo, asistente de cambio de carril y un completo paquete de sistemas de seguridad y ayuda a la conducción.

En España, el Audi A6 Sportback e-tron puede adquirirse desde 58.099 euros al contado o 56.999 euros financiados, aunque la gama se extiende hasta superar los 104.000 euros en las versiones más deportivas.