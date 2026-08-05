Fue el modelo que revolucionó su gama media y se convirtió en el primero en superar el millón de unidades

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En 1966, Opel presentó la tercera generación del Rekord, un modelo que marcaría un hito para la marca alemana. Seis décadas después, el Rekord C sigue siendo uno de los automóviles más emblemáticos de su historia gracias a un diseño innovador, una amplia oferta de carrocerías y soluciones técnicas avanzadas que lo convirtieron en un referente de la categoría media.

El Rekord C llegó al mercado como un vehículo completamente rediseñado respecto a sus predecesores. Disponible inicialmente con carrocerías berlina de dos y cuatro puertas, familiar de tres y cinco puertas y versión comercial, la gama se amplió poco después con un atractivo coupé fastback que destacó por una silueta inspirada en el estilo "botella de Coca-Cola" (un diseño de carrocería que se caracteriza por una sección central estrecha rodeada de guardabarros ensanchados, que guarda un parecido general con el diseño clásico de la botella de vidrio del refresco), convirtiéndose rápidamente en un icono del diseño europeo.

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La oferta mecánica también fue una de sus grandes bazas. Opel proponía ocho motores de cuatro y seis cilindros con potencias comprendidas entre 58 y 106 CV y cilindradas de 1,5 a 2,2 litros, una variedad pensada para cubrir las necesidades tanto de quienes buscaban un automóvil asequible como de los clientes interesados en mayores prestaciones.

Innovación técnica y versiones históricas

El Rekord C destacó igualmente por introducir avances poco habituales en su segmento durante la década de los sesenta. Fue el primer turismo de Opel con muelles helicoidales en el eje trasero, sustituyendo las tradicionales ballestas, e incorporó un sistema de suspensión mejorado que incrementó el confort y la estabilidad. Además, todas las versiones equipaban de serie frenos de doble circuito con servofreno, una solución de seguridad poco frecuente en la época.

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El interior también evolucionó con un habitáculo más amplio y un sistema de ventilación capaz de regular la temperatura del aire fresco y evacuar el aire del interior mediante salidas traseras, mejorando el bienestar de los ocupantes durante los viajes.

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Entre las variantes más recordadas figura el Rekord Sprint, presentado en 1967 con un motor de 106 CV que aceleraba de 0 a 100 km/h en 12,5 segundos. Sin embargo, el modelo más legendario fue el Black Widow de 1968, un vehículo de competición desarrollado por ingenieros de Opel sobre la base del Rekord 1900 S. Gracias a profundas modificaciones mecánicas, alcanzó 180 CV y logró destacar en circuitos como Hockenheim con Erich Bitter al volante.

La gama también incluyó un exclusivo descapotable de cuatro plazas construido por el carrocero Karl Deutsch y sirvió de base para el nacimiento del Opel Commodore A, que elevó el nivel de las berlinas deportivas de la marca.

Del Rekord C al Astra electrificado

El éxito comercial del Rekord C fue rotundo. Cuando finalizó su producción en diciembre de 1971 se habían fabricado más de 1,25 millones de unidades, convirtiéndose en el primer modelo de Opel en superar el millón de vehículos producidos y estableciendo un récord para la marca.

Su legado sigue vivo incluso fuera del mundo del automóvil. La banda alemana Die Toten Hosen utilizó un Rekord C Caravan en la portada de su primer álbum en 1983 y volvió a rendir homenaje al modelo en su trabajo publicado en 2026, reforzando su condición de icono cultural.

Opel establece además un paralelismo entre el Rekord C y el actual Astra, heredero de la filosofía de combinar tecnología, diseño y practicidad. Disponible con motorizaciones eléctricas, híbridas enchufables, híbridas y de combustión, el Astra incorpora soluciones como los faros Intelli-Lux HD con más de 50.000 píxeles, los asientos Intelli-Seats y una autonomía eléctrica de hasta 454 kilómetros, demostrando cómo la innovación que distinguió al Rekord C continúa formando parte del ADN de la marca alemana.