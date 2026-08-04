Mercedes transforma la VLE en un deportivo

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 10:11h.

El monovolumen alemán amplía su gama

Mercedes tiene el que para muchos es el mejor monovolumen

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Los monovolúmenes siempre se han caracterizado por ofrecer espacio, confort y una gran practicidad para el uso diario. Sin embargo, Mercedes-Benz quiere demostrar que este tipo de vehículos también puede despertar emociones. Con la llegada de los nuevos paquetes estéticos para la VLE, la marca alemana convierte su gran monovolumen eléctrico en un modelo con una imagen mucho más deportiva y exclusiva, acercándolo visualmente a los vehículos firmados por AMG sin renunciar a sus cualidades familiares.

La Mercedes VLE supone una nueva generación dentro de la oferta de vehículos eléctricos de la firma de la estrella. Desarrollada sobre una plataforma específica para modelos de gran tamaño, combina un diseño moderno, una elevada autonomía y un habitáculo pensado para ofrecer el máximo nivel de confort. Ahora, con la incorporación de nuevos acabados deportivos, gana además un atractivo visual que la diferencia claramente de cualquier otro monovolumen del mercado.

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Una estética completamente renovada

Los nuevos paquetes AMG Line y AMG Line Plus transforman de forma notable el aspecto de la Mercedes VLE. El frontal incorpora un paragolpes con un diseño más agresivo, entradas de aire de mayor tamaño y detalles acabados en negro brillante que refuerzan su carácter dinámico. La parrilla también recibe un tratamiento específico, mientras que los faros LED mantienen el sofisticado diseño que caracteriza a los últimos modelos eléctricos de la marca.

En el perfil aparecen unas nuevas llantas de gran diámetro, disponibles en diferentes diseños deportivos, junto a molduras específicas y detalles oscurecidos que aportan una mayor sensación de exclusividad. La zaga también recibe pequeños cambios estéticos que ayudan a crear una imagen mucho más robusta y moderna.

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En el habitáculo las novedades continúan con nuevos asientos deportivos, tapicerías específicas, costuras en contraste e inserciones decorativas que elevan la calidad percibida. Todo ello se combina con el avanzado sistema multimedia MBUX, una instrumentación completamente digital y una gran pantalla central desde la que se controlan prácticamente todas las funciones del vehículo.

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A pesar de esta orientación más deportiva, la VLE mantiene intacta su filosofía práctica. Sigue ofreciendo un enorme espacio interior, múltiples configuraciones de asientos y un acceso muy cómodo para todos los ocupantes, convirtiéndose en una alternativa ideal para familias numerosas, empresas de transporte premium o servicios de representación.

Prestaciones, autonomía y confort para cualquier viaje

La mecánica no cambia con estos nuevos acabados. La Mercedes VLE mantiene un motor eléctrico de 272 CV, asociado a una batería de gran capacidad que le permite superar los 700 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Esta cifra la sitúa entre los vehículos eléctricos con mayor alcance disponibles actualmente en el mercado, facilitando los viajes largos sin necesidad de realizar frecuentes paradas para recargar.

La arquitectura eléctrica de 800 voltios también permite acceder a cargas ultrarrápidas, reduciendo considerablemente el tiempo necesario para recuperar una gran parte de la batería. Además, incorpora suspensión adaptativa, un completo paquete de asistentes a la conducción y un excelente aislamiento acústico que convierten cada desplazamiento en una experiencia especialmente confortable.

Mercedes también ha trabajado para ofrecer un comportamiento dinámico más preciso, mejorando la estabilidad y el confort sin perjudicar la maniobrabilidad de un vehículo de estas dimensiones. Todo ello permite que la VLE combine la facilidad de uso propia de un monovolumen con unas sensaciones de conducción mucho más refinadas.

Con estos nuevos paquetes deportivos, Mercedes consigue dar una nueva personalidad a la VLE. Sigue siendo un vehículo pensado para ofrecer espacio, comodidad y tecnología, pero ahora añade una imagen mucho más atractiva que rompe con los estereotipos tradicionales de los grandes monovolúmenes y la convierte en una de las propuestas más exclusivas dentro del segmento eléctrico premium.