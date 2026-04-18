El Opel más infravalorado de la historia es de 1989 y hoy es un clásico de culto

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 08:07h.

Hubo hasta cuatro versiones mecánicas

Los GSE de Opel regresan, pero de la mano de un modelo sorprendente

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El Opel Calibra llegó en 1989 para cambiarlo todo. Era diferente. Muy diferente. Un coupé elegante. Pero también práctico. Durante años no fue valorado como merecía. Hoy es un clásico de culto.

Su diseño marcó una época. Tenía un Cx de 0,26. El mejor de su tiempo. Líneas suaves. Muy aerodinámicas. Todo estaba pensado. Desde los faros hasta los paragolpes. Era un coche avanzado. Y muy moderno para su época.

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Mucho más que un coupé deportivo

A pesar de su estética deportiva, era cómodo. Muy cómodo. Con una batalla de 2,60 metros. Y una longitud de 4,49 metros. Ofrecía buen espacio interior. Cuatro plazas reales. Y un maletero práctico gracias al portón trasero.

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Compartía base con el Vectra. Pero tenía personalidad propia. Incorporaba suspensión independiente. También ABS, dirección asistida y buen equipamiento. Incluso opciones como tracción total o techo solar. Era muy completo.

La gama mecánica era variada. Desde el 2.0 de 115 CV. Hasta el 2.0 16v de 150 CV. Este último más deportivo. También hubo un turbo de 204 CV. Capaz de hacer el 0 a 100 en 6,8 segundos. Y alcanzar 245 km/h.

En 1993 llegó el V6 de 170 CV. Más refinado. Y con mejor sonido. Además, incorporaba más tecnología. Como control de tracción. Y doble airbag. Era un paso más hacia el confort.

Incluso llegó a entrar en competición

En carretera era un gran viajero. Cómodo. Estable. Perfecto para largas distancias. No era el más ágil en curvas. Pero sí muy equilibrado. Su enfoque apuntaba más a un gran turismo que un deportivo puro.

También tuvo éxito en competición. Ganó el DTM en 1996. Un logro importante. Y reforzó su imagen. Además, hubo ediciones especiales. Como Keke Rosberg o Last Edition.

Se fabricaron más de 238.000 unidades. Muchas con el motor básico. Eso influyó en su imagen. Durante años fue infravalorado. Pero eso ha cambiado. Hoy se valora su diseño. Y su concepto.