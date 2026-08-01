Peugeot convierte en accesible el SUV fastback más deseado de su gama gracias a una nueva motorización

Coches y Motos 01 AGO 2026 - 16:56h.

Diseño coupé, espacio para toda la familia y un consumo de mechero

Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

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El Peugeot 3008 dejó de ser un SUV convencional con su última renovación. Ahora apuesta por una silueta fastback, una zaga inclinada y una imagen mucho más deportiva. Su diseño es uno de los más llamativos de la marca. Sin embargo, esa apariencia sofisticada ya no obliga a elegir una versión especialmente cara.

El Renault Arkana, el Kia Sportage y el Nissan Qashqai son sus principales rivales. El Peugeot destaca frente a ellos por una presentación más atrevida y un puesto de conducción diferente. También ofrece buenos acabados y un comportamiento equilibrado. Su propuesta combina apariencia premium con costes propios de un SUV generalista.

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Así es el Peugeot 3008 más económico

La nueva puerta de entrada utiliza un motor de gasolina 1.2 turbo MHEV de 145 CV. La tecnología híbrida ligera de 48 voltios permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. Con esta mecánica, el 3008 parte actualmente de 31.760 euros al contado o 30.260 euros financiados.

La oferta financiada propone cuotas de 250 euros al mes. Exige una entrada de 6.737,15 euros y deja un pago final de 21.650,07 euros. Conviene analizar el coste total antes de firmar. Aun así, la promoción acerca el 3008 a SUV menos sofisticados y refuerza su relación entre diseño y precio.

Consumo mínimo y un equipamiento de categoría premium

Sus prestaciones encajan con un uso familiar. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza 201 km/h. El consumo combinado se queda en 5,4 litros cada 100 kilómetros. No es una mecánica deportiva, pero ofrece eficiencia, suavidad y suficiente capacidad para viajar con tranquilidad.

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Mide 4,54 metros de largo y tiene una batalla de 2,74 metros. El habitáculo aprovecha bien esas dimensiones y el maletero cubica 520 litros. La carrocería coupé no impide mantener una capacidad razonable. También cuenta con 198 milímetros de altura libre al suelo para afrontar caminos sencillos.

El acabado Allure, el más económico, incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y climatizador bizona. Añade Peugeot i-Connect, cámara trasera de 180 grados y acceso sin llave. Suma control de crucero, frenada automática, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. Una dotación suficiente para que la versión económica no parezca básica.