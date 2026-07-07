Más bonita y, para la mayoría, mejor que la BMW F 900 XR y lista para hacer muchos kilómetros

Coches y Motos 07 JUL 2026 - 12:21h.

Cuenta con la tecnología más avanzada y de última generación

BMW tiene la trail más fácil de conducir

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Hay motos y motos, de todo tipo y colores, para que cada uno elija la que mejor se ajusta a sus respectivos gustos y necesidades. Pero hay algunas que consiguen enamorar a prácticamente todos, como es el caso de la BMW F 900 XR, una auténtica referente en el sector. No obstante, hay otras alternativas que también se colocan a la misma altura, y que no pueden pasar desapercibidas bajo ninguna circunstancia, y tenemos que mencionar la Moto Guzzi Stelvio.

Se trata de un ejemplar descomunal, que cuenta con la tecnología más avanzada y de última generación, presumiendo de una imagen singular, así como unas prestaciones y un diseño maravilloso. Tiene una carcasa unida a un depósito de combustible que la hace tan elegante, y una protección aerodinámica irrepetible. Todos los detalles han sido analizados y cuidados a fondo, y el resultado es una obra de arte, que no puede tener una reputación más sensacional.

A la hora de hablar de cifras, lo que tenemos es una moto dotada de un propulsor de refrigeración líquida, con 1042 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de entregar una potencia de 115 CV a 8.700 revoluciones por minuto, y un par máximo de 105 Nm a 6.750 rpm. El consumo anunciado es de 5,1 litros por cada 100 kilómetros, y cuenta con cinco modos de conducción, control de tracción, ABS y muchas más ayudas, además de una pantalla digital TFT de cinco pulgadas.

La Moto Guzzi Stelvio cuesta...

Si te preguntas por el precio que tiene la Moto Guzzi Stelvio, tienes que saber que le han colocado un coste de 17.150 euros, lo que nos parece que se puede asumir sin demasiados problemas y que merece mucho la pena, así que no lo dudes y aprovecha la ocasión.