Coches y Motos 07 JUL 2026 - 10:19h.

204 CV de potencia y más de 140 km de autonomía eléctrica

El Volkswagen Tiguan tiene un problema muy serio

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No todos los Golf juegan la misma liga. Dentro de la gama hay una versión que destaca por encima del resto para muchos conductores. Es el Golf GTE, un híbrido enchufable que combina buenas prestaciones, un consumo muy bajo y una autonomía eléctrica suficiente para el día a día. El resultado es un compacto muy completo que mezcla lo mejor de los dos mundos. Un modelo capaz de adaptarse tanto a la ciudad como a los viajes largos. Y ahora, además, con un precio mucho más atractivo.

Volkswagen lo anuncia desde 30.800 euros sujeto a financiación. También propone una fórmula con 190 euros al mes, una entrada de 5.033,12 euros, 35 cuotas, un pago intermedio y una cuota final. Una cifra especialmente competitiva si se compara con otros compactos electrificados de potencia similar. Es una alternativa muy interesante para quien quiere dar el salto a la movilidad eléctrica sin depender exclusivamente de los puntos de carga.

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El Volkswagen Golf que combina lo mejor de los dos mundos

Su sistema de propulsión combina un motor de gasolina de 150 CV con otro eléctrico de 116 CV. La potencia conjunta alcanza los 204 CV y el par máximo es de 350 Nm. Toda la fuerza llega al eje delantero mediante una transmisión automática. La respuesta es inmediata. Muy suave en ciudad. Y contundente cuando se pisa el acelerador.

Las prestaciones también convencen. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 220 km/h. Pero lo realmente llamativo son sus 142 kilómetros de autonomía eléctrica. Una cifra que permite realizar muchos desplazamientos cotidianos sin consumir una sola gota de gasolina. Eso supone un importante ahorro para quienes recargan el coche con frecuencia.

Un equipamiento de serie que ya viene muy completo

Otro de sus puntos fuertes está en el equipamiento. Desde el acabado de acceso incorpora faros Matrix LED IQ.LIGHT, llantas de 18 pulgadas, instrumentación Digital Cockpit Pro, pantalla multimedia de 12,9 pulgadas, climatizador automático de tres zonas, acceso y arranque sin llave, iluminación ambiental de 30 colores y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay.

Este Golf también dispone de control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia con detección de peatones, asistente de cambio de carril, cámara trasera, sensores de aparcamiento, ayuda al arranque en pendiente y diferentes modos de conducción. A ello se suma una puesta a punto deportiva que mejora el comportamiento sin perjudicar el confort.