Kawasaki convierte en accesible la Versys 1000, una de las motos más bonitas de su catálogo

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 13:23h.

Se le puede considerar como una de las mejores que se han creado nunca

La nueva Kawasaki es la naked más atractiva del catálogo

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Nadie puede discutir que la Kawasaki Versys 1000 es una moto excepcional de principio a fin, que reúne todos los requisitos necesarios para que se la pueda considerar como una de las mejores que se han creado nunca. Por algo sigue estando entre las más vendidas dentro de la firma japonesa, y nos queda claro que es un acierto garantizado. Al ser de un tamaño tan grande, se le llama maxi trail, y con sus últimas actualizaciones, se ha acabado por coronar como una referente.

A nivel estético, es una moto imponente, con líneas angulosas y con una amplia carrocería para garantizar una sensacional protección aerodinámica, mientras que a nivel de prestaciones también se sitúa en el top. Porque equipa un propulsor de cuatro cilindros de 1043 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia increíble de 120 CV, con una entrega muy lineal y una cifra de potencia generosa desde bajo régimen.

La plataforma inercial Bosch se encarga de gestionar desde las ayudas a la conducción hasta el sistema inteligente de frenado, sin pasar por alto el control de frenado, el control de tracción, el embrague anti-rebote, el control de crucero o los distintos modos de conducción que tiene. La iluminación es full LED, y la instrumentación se completa mediante una pantalla LCD de generosas dimensiones junto a un reloj analógico para el cuentakilómetros.

La Kawasaki Versys 1000 está a un precio más razonable que nunca

Si quieres hacerte con la Kawasaki Versys 1000, lo único que vas a necesitar hacer es poner sobre la mesa un total de 13.950 euros, un precio que es mucho más razonable que en el pasado, y que provoca que esté al alcance de todos los bolsillos. No lo dudes y aprovecha para hacerla tuya.