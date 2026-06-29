La alternativa que desafía a la KTM 890 Adventure y que muchos consideran una compra más inteligente

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 11:22h.

Destaca por su avanzado nivel de equipamiento, su calidad y fiabilidad y su asumible precio

KTM tiene la moto más buscada por los amantes de la adrenalina

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La KTM 890 Adventure es una moto descomunal de principio a fin, de eso no nos queda ninguna duda y no nos atrevemos a discutirlo. Pero también queremos admitir que hay otros modelos que no tienen nada que envidiarle, y que incluso son más accesibles para la gran mayoría de la gente, así que esto provoca que sean consideradas como inversiones más inteligentes. Y un ejemplo muy claro de esto nos lo podemos encontrar con la CF Moto 800 MT Explore.

Es una trail muy bien equipada que destaca, principalmente, por su avanzado nivel de equipamiento, su calidad y fiabilidad y su asumible precio, que la consagran como una de las mejores compras que se pueden hacer. Gracias a la reciente incorporación del radar trasero, también se le pudieron añadir detalles como el asistente de cambio de carril, el sistema de detección de ángulo muerto o la alerta de colisión trasera, detalles que marcan la diferencia.

Y entre las ayudas a la conducción, presume de ABS en curva y control de tracción, ambos desconectables, así como quickshifter bidireccional, control de velocidad de crucero, embrague anti-rebote o cuatro modos de conducción. En cuanto al motor que utiliza esta moto, tiene 799 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 90 CV, si bien se puede limitar para el carné A2. Y la instrumentación se corona por una pantalla TFT de ocho pulgadas a todo color.

La CF Moto 800 MT Explore puede ser tuya desde 10.995 euros

No hace falta perder la cabeza por la CF Moto 800 MT Explore, a la que puedes hacer tuya sin la necesidad de pagar ninguna barbaridad. Basta con hacer una inversión de 10.995 euros para tenerla, lo que todos creemos que es un chollo en toda regla.