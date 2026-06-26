Volkswagen o Peugeot deberían emperezar a preocuparse por este nuevo eléctrico chino porque es muy bueno

eldesmarque.com 26 JUN 2026 - 05:51h.

Los premium tampoco lo van a tener fácil para plantarle cara

Zeekr, la nueva marca china premium que llega a España

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Hace no tanto tiempo, los fabricantes europeos miraban a las marcas chinas con cierta tranquilidad. Eran propuestas económicas. Poco conocidas. Y con escasa presencia fuera de Asia. Hoy el escenario ha cambiado por completo. Los nuevos fabricantes chinos no solo compiten en precio. También lo hacen en diseño, tecnología y prestaciones. Y algunos empiezan a superar a muchos modelos tradicionales.

Uno de los mejores ejemplos es el nuevo Zeekr 7GT. Un coche que llega a Europa con la intención de romper esquemas. No pretende ser una alternativa barata. Quiere convertirse en una referencia. Y para conseguirlo apuesta por una combinación de diseño, calidad y rendimiento que hasta hace poco parecía reservada a marcas premium.

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Nuevo coche premium con marcado carácter deportivo que llega desde China

Su aspecto transmite personalidad desde el primer vistazo. La silueta es baja y deportiva. El capó es largo. La zaga tiene una presencia musculosa. Y detalles como las puertas sin marco o el enorme techo panorámico ayudan a reforzar una imagen elegante y moderna. Además, la aerodinámica ha sido especialmente cuidada para maximizar la eficiencia.

En el interior sorprende la sensación de calidad. Los materiales están a un nivel muy elevado y el equipamiento parece más propio de un vehículo de categorías superiores. Los asientos delanteros cuentan con calefacción, ventilación, masaje y regulación eléctrica. Las plazas traseras también destacan por espacio y confort gracias a una generosa distancia entre ejes de 2,9 metros.

La tecnología es otro de sus puntos fuertes. Dispone de una instrumentación digital de 13 pulgadas, una gran pantalla OLED de 15 pulgadas y un avanzado Head-Up Display con realidad aumentada. A ello se suman servicios conectados, actualizaciones remotas y compatibilidad con los principales ecosistemas digitales del mercado.

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Hasta 646 CV de potencia y más de 650 km de autonomía

Las prestaciones tampoco se quedan atrás. La gama arranca con una versión de 421 CV capaz de recorrer hasta 655 kilómetros con una sola carga. Por encima aparece una variante con 646 CV y 710 Nm de par máximo. Esta última acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,3 segundos, cifras propias de deportivos de prestigio.

Todo esto ayuda a entender por qué está generando tanto interés. El Zeekr 7GT parte de 45.990 euros, baja a 45.675 euros con promoción y ofrece hasta 10 años o 200.000 kilómetros de garantía.