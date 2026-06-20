La gran amenaza para la Yamaha MT-09 que muchos consideran más bonita y tecnológica

Coches y Motos 20 JUN 2026 - 06:01h.

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Hay motos que nos encantan a todos y que resultan difíciles de ignorar, como la Yamaha MT 09, considerada por muchos expertos como uno de los mejores modelos que se han creado jamás. Sin embargo, hay otras alternativas igual de apetecibles y de convincentes, como es el caso de la Triumph Street Triple 765, a la que no le podemos quitar el ojo de encima, y que es un 10 sobre 10. De hecho, muchos la consideran incluso más bonita que la propuesta ofrecida por la marca de los diapasones, y más tecnológica todavía.

Es una naked impresionante de principio a fin, que se renovó por completo hace unos años, consiguiendo que sea más potente con numerosas mejoras en el apartado de equipamiento y de electrónica. En el interior, se esconde un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 765 centímetros cúbicos, que alcanza una potencia total de 120 CV y un par máximo de 80 Nm, con una respuesta muy elástica y mucho empuje desde el bajo y el medio régimen.

Con la caja de cambios acortada, se logran unas fulgurantes subidas de vueltas para el sonido tan característico que tiene, y se incluye de serie el quickshifter y el embrague anti-rebote. Ofrece cuatro modos de conducción diferentes, y tampoco se han olvidado de ayudas tan básicas como el ABS o el control de tracción, ambos sensibles a la inclinación, ni del control anti-caballito. La instrumentación se acaba de completar con una pantalla TFT de tamaño pequeño, que muestra la información más importante.

La Triumph Street Triple 765 supone un gasto de 11.095 euros

Para poder llevarte a casa la Triumph Street Triple 765, se necesita una inversión total de 11.095 euros, lo que la convierte en una de las motos más económicas que existen en el mercado actual.