La respuesta a la Triumph Street Triple RS, más tecnológica y con un diseño cautivador
KTM tiene la moto más buscada por los amantes de la adrenalina
La nueva Triumph es, para la mayoría, la más bonita de la marca
Si hay una moto que a todos nos gusta y que es muy recomendable, esa es la Triumph Street Triple RS. Pero hay una opción que es incluso más acertada, gracias a un diseño cautivador y un avanzado nivel de equipamiento y de tecnología, que se encarga de convertirla en una compra magnífica. Hablamos de la KTM 990 Duke R, una de las naked deportivas más completas que se pueden conseguir en el mercado, con un concepto arrollador.
Lo que más destaca a simple vista es su nuevo faro delantero, que no deja a nadie indiferente, así como la iluminación adaptativa. El depósito y los plásticos laterales se fusionan para crear una imagen musculosa, y la ergonomía logra que puedas manejar la moto en una postura deportiva, pero cómoda. Y en cuanto al motor que equipa, nos topamos con un propulsor de 947 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 123 CV y un par máximo de 103 Nm.
Cuenta con cuatro modos de pilotaje de serie, más otro opcional, y con una serie de ayudas a la conducción, que son indispensables para una moto de esta potencia y tamaño. Entre ellos, hay que resaltar el control de potencia, el control de tracción, el control anti-wheelie y muchas más. Y para acabar de rematar la faena y ponerle la guinda al pastel, nos encontramos con una pantalla TFT de cinco pulgadas que es capaz de gestionar toda la información.
El coste de la KTM Duke 990, fijado en 13.699 euros
Si tienes la intención de adquirir la KTM Duke 990, y unirte a la tendencia, tienes que saber que ahora tan solo hacen falta un total de 13.699 euros, lo que a todos nos parece una magnífica oportunidad que hay que aprovechar.