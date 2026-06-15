Triumph convierte en accesible la Tiger 900 GT, una de las trail más completas de su catálogo

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 07:48h.

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En Triumph han hecho un enorme favor a los clientes de la marca, convirtiendo en accesible la Tiger 900 GT, que es una de las trail más completas que existen dentro de su catálogo. Cuenta con una reputación sensacional, y no es para menos, viendo todo lo que ofrece, y al precio tan razonable por el que lo hace, lo que la sitúa entre las mejores del segmento. Porque no le falta de nada si hablamos de equipamiento, tecnología y prestaciones, y a un precio más que razonable.

Tras la importante actualización que sufrió hace un tiempo, se mejoró el motor para hacerlo más eficiente y más potente, además de cumplir con la homologación Euro 5+, y mejorar aspectos como la ergonomía, el diseño de la carrocería o la instrumentación. Todo esto acaba por hacer de este modelo uno de los mejores que existen en el mercado, con una estética que tampoco pasa desapercibida, y que creemos que se merece recibir todos los elogios posibles.

En el interior, mantiene la estructura de un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 888 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 108 CV a 9.500 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo es de 90 Nm a 6.850 rpm. El consumo declarado es de 4,7 litros por cada 100 kilómetros, así que la autonomía supera los 400 kilómetros, y no le faltan cuatro modos de conducción, embrague asistido anti-rebote, control de velocidad de crucero, ABS en curva o control de tracción, todo gestionado a través de una IMU. Y en la instrumentación, nos encontramos con una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad.

La Triumph Tiger 900 GT, disponible ahora por 14.395 euros

Lo que acaba por hacer de esta Triumph Tiger 900 GT una compra segura es el hecho de que apenas cueste 14.395 euros, que es una ganga con todas las letras.