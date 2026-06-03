La nueva Triumph es la naked más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 03 JUN 2026 - 01:33h.

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Nos cuesta elegir entre todas las naked que hay en el catálogo de Triumph, pero si hay una que nos gusta a todos por igual, y que es difícil de mejorar, sin duda se trata de la Street Triple 765 R, la que para muchos es la mejor elección posible. De hecho, se atreven a definirla como la más bonita que se ha hecho nunca dentro de la prestigiosa firma británica, lo que son palabras mayores. Aunque lo cierto es que hay argumentos de sobra para defender esta teoría.

En 2023 se renovó por completo, con un motor más potente y con una serie de numerosas mejoras en la electrónica, lo que la convierte en uno de los modelos más avanzados que hay en el catálogo. Además, cumple con la homologación Euro 5+ tras la última actualización que sufrió, pero tenemos una mala noticia, y es que es una de las pocas motos que no ofrecen la posibilidad de limitarla, en caso de que únicamente tengas el carné A2.

Pasando a lo más importante, que es el motor, equipa un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 765 centímetros cúbicos, que alcanza una potencia de 120 CV y un par máximo de 80 Nm. Tiene una respuesta elástica desde bajo y medio régimen, con una caja de cambios acortada para lograr unas fulgurantes subidas de vueltas. Incluye de serie el quickshifter de serie y el embrague anti-rebote, así como cuatro modos de conducción, control de tracción, sistema anti-caballito y ABS. Sin descuidar la pantalla TFT que proporciona toda la información necesaria.

La Triumph Street Triple 765 R, disponible desde los 11.095 euros

Lejos de lo que nos podíamos llegar a imaginar, esta Triumph Street Triple 765 R está disponible desde un precio realmente razonable. Es decir, que tienes la oportunidad de adquirirla en caso de que pagues un total de 11.095 euros.