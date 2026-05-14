Triumph recupera toda la esencia británica con una moto elegante y de carácter deportivo

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 09:03h.

Es una naked de estilo clásico que en el último año sufrió múltiples actualizaciones

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

Compartir







En Triumph han recuperado la esencia británica con una moto que es elegante, y que tiene un claro carácter deportivo. Hablamos de la Speed Twin 900, una naked de estilo clásico que en el último año sufrió múltiples actualizaciones, para acabar de convertirla en una moto prácticamente imposible de mejorar, y que consigue llamar la atención de todos. Entre sus principales novedades, la más llamativa es que cumple con la normativa Euro 5+, pero está lejos de ser la única.

Porque también se puede mencionar un sub chasis más estrecho, un basculante de aluminio, un asiento más estrecho y deportivo, un depósito de combustible con nuevo diseño, unas estriberas rediseñadas o un silenciador más corto. Pero no renuncia a la esencia roadster clásica, mientras que la electrónica es la más avanzada del mercado. Porque cuenta con dos modos de conducción, la introducción del control de tracción y del ABS en curva o el embrague anti-rebote.

Si hablamos del propulsor que equipa, es un bicilíndrico en línea de 900 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 65 CV a 7.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 80 Nm a 3.800 rpm. Existe la posibilidad de limitarla para el carné A2, y dispone de acelerador electrónico. Y en cuanto a equipamiento, cuenta con una doble instrumentación digital, una pantalla LCD y otra TFT, además de otras opciones extra para elegir.

La Triumph Speed Twin 900 parte de los 10.195 euros

En caso de que desees conseguir la Triumph Speed Twin 900, lo que vas a necesitar es un total de 10.195 euros, una cantidad que a todos nos parece totalmente asumible, y que se puede pagar sin demasiadas complicaciones. Una inversión que merece mucho la pena, sin duda alguna.