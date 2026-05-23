La Triumph Trident 660 es la naked que mejores sensaciones transmite en suavidad de conducción
En Triumph tienen una naked asequible, que transmite unas sensaciones increíbles, y que garantiza una suavidad de conducción espectacular, además de poder presumir de unos magníficos acabados. Porque la Trident 660 nos parece una absoluta maravilla, y todo lo que hemos recibido de ella son noticias positivas. La gente que ya ha tenido la oportunidad de probarla ha quedado completamente convencida, y ha recomendado su adquisición sin pensarlo.
Es una moto de estilo roadster, con un diseño minimalista que cuenta con un explosivo motor de tres cilindros, y que se puede limitar sin problema alguno para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. En este 2026 ha sufrido una nueva actualización que le da un toque más deportivo, al introducir un motor más potente que completa un conjunto increíble, al que el año anterior ya se le había estrenado un nuevo paquete electrónico.
Entre otras de sus novedades, también queremos destacar una respuesta más suave a bajas revoluciones, un rediseño del chasis, un quickshifter más suave y preciso, un depósito de combustible de mayor capacidad o un radiador más grande. Si hablamos de cifras, declara una potencia de 95 CV y un par máximo de 68 Nm, con embrague anti-rebote, tres modos de conducción, control de tracción y ABS en curva. Y el consumo homologado es de 4,9 litros cada 100 kilómetros, que no está nada mal. Todo esto, culminado con una instrumentación que combina la tecnología LCD y TFT.
Consigue la Triumph Trident 660 por 8.895 euros
Si te acaba por convencer la Triumph Trident 660, como le pasa a prácticamente todo el mundo, tienes que saber que tan solo hace falta pagar un total de 8.895 euros.