Triumph sigue apostando por las motos clásicas con un estilo moderno y muy equipado

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 19:03h.

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Desde Triumph no dejan de sorprenderr, y mantienen una firme apuesta por las motos clásicas, pero con un estilo moderno, y realmente bien equipadas. En este caso, queremos hacer mención de la Bonneville T 120, que ha sufrido una importante actualización recientemente, y que ha acabado por consagrarla como una de las mejores compras que se pueden hacer ahora mismo. Además, hay que recordar que cuenta con la homologación Euro 5+ desde el año pasado.

En este 2026, ha recibido la incorporación de una IMU, algo importante para gestionar con facilidad todo el apartado electrónico, y también se puede destacar el control de tracción y el ABS en curva, el nuevo faro LED con DRL, el control de velocidad de crucero de serie o los dos nuevos esquemas de color. Y ha tenido algunos retoques a nivel estético como la forma del depósito de gasolina, los dos escapes con salida baja y varias combinaciones de color.

No queremos olvidarnos de los distintos modos de conducción que hay en esta moto, ni de su acelerador electrónico, y existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2. El propulsor que equipa es de 1200 centímetros cúbicos de cilindrada, y entrega una potencia de 80 CV a 6.550 revoluciones por minuto, con un par máximo de 105 Nm a 3.500 rpm. El consumo declarado es de 4,4 litros por cada 100 kilómetros, y la caja de cambios está asociada a seis velocidades.

La Triumph Bonneville T 120 tiene precio

Las motos de su segmento y de sus características suelen tener un precio bastante más elevado, pero, en cambio, la Triumph Bonneville T 120 puede ser tuya si pones encima de la mesa un total de 14.695 euros, lo que creemos que está más que justificado.