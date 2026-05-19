La Honda CB500X es una de las trail baratas que parecen de 15.000 euros por diseño y calidad

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 15:05h.

Pensada específicamente para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2

La Honda la NT1100 se renueva para 2026

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Cuando hablamos de motos que reúnan todos los requisitos para que se las pueda considerar como indispensables, lo hacemos de modelos como la Honda CB 500 X, que es una de las mejores trail que se han diseñado nunca. Es sorprendentemente barata, aunque parezca mucho más cara de lo que realmente es, gracias a su diseño y a su calidad. Lo tiene absolutamente todo, y no nos cabe ni la más mínima duda de que logrará enamorarte.

Es una pequeña trail urbana pensada específicamente para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, ya que equipa un motor bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 47 CV. Su mayor virtud se encuentra en la versatilidad, pues no solamente es ideal para ir por el asfalto, también para el uso off-road. Y tras la última actualización importante que sufrió, cumple sin problema con la homologación Euro 5+.

Tiene una estética aventurera claramente inspirada en la de la Honda Africa Twin, y el propulsor que equipa es un bicilíndrico en paralelo, con ocho válvulas y un tamaño compacto, que logra un empuje contundente desde bajo y medio régimen. Además, el consumo declarado también es sorprendente, pues no supera los 3,6 litros por cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una gran autonomía, gracias a su gran depósito. Y equipa embrague anti-rebote, caballete central, puños calefactables, luces antiniebla o transportín trasero.

La Honda CB 500 X cuesta...

Lo que acaba por hacer tan interesante esta Honda CB 500 X es el hecho de que puedas tenerla pagando apenas un total de 7.425 euros, un precio que la sitúa entre las mejores opciones en relación calidad-precio que hay. Por este motivo, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar su adquisición.