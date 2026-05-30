La nueva Triumph es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 30 MAY 2026 - 03:14h.

Se ha ido renovando con un motor más potente, mejoras en la electrónica, y, sobre todo, con la homologación Euro 5+

La nueva Triumph es, para la mayoría, la más bonita de la marca

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Si hay una moto que nos cautiva a todos por igual, y que es capaz de superar a modelos mucho más caros, esa es la Triumph Street Triple 765 R. Nos parece una maravilla, y una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer ahora mismo, ya que todo lo que tiene la hace única. Con las últimas actualizaciones que ha sufrido, se ha acabado por consagrar como una de las mejores compras, y se ha ido renovando con un motor más potente, mejoras en la electrónica, y, sobre todo, con la homologación Euro 5+.

Dentro de la moto, lo que nos encontramos es con un propulsor de tres cilindros y de 765 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 120 CV y un par máximo de 80 Nm, con una respuesta y un empuje brutales desde el bajo y el medio régimen. La caja de cambios acortada logra unas fulgurantes subidas de vueltas para disfrutar de su sonido tan característico, con un quickshifter que se incluye de serie, y que permite sacarle el máximo partido, además de un embrague anti-rebote.

Ofrece cuatro modos de conducción diferentes, además de control de tracción y ABS, ambos sensibles a la inclinación, sin olvidarnos del sistema anti-caballito. Todo se gestiona a través de la pantalla TFT que tiene incorporada, y en la parte ciclo se puede destacar el chasis de doble viga de aluminio, las suspensiones Showa o los frenos Brembo. Sin duda alguna, es una de las motos más interesantes que hemos visto no solamente dentro de Triumph, sino en cualquier marca.

La Triumph Street Triple 765 R vale 11.095 euros

En el momento definitivo en el que te decantes por la adquisición de la Triumph Street Triple 765 R, lo que vas a tener que pagar es un total de 11.095 euros.