La Honda con apariencia retro más bonita tiene precio

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 12:33h.

Compartir







Hay una Honda con una apariencia retro que no podría ser más bonita, y que tiene todo lo que le hace falta para que pueda ser considerada como una de las mejores compras que se pueden realizar ahora mismo. Es una moto clásica, que consigue un equilibrio magnífico entre tecnología y tradición, manteniendo viva la esencia de la firma del Ala Dorada. Y recupera elementos que parecían olvidados, como el faro redondo, el depósito de formas musculosas o la postura de conducción. Hablamos de la CB 1000 F.

Si hablamos del motor, equipa un propulsor de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos, capaz de desarrollar una potencia total de 124 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 103 Nm a 8.000 rpm. Está asociado a un cambio de seis velocidades, con refrigeración líquida, y el consumo declarado es de 5,6 litros por cada 100 kilómetros, llegando a una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora.

Uno de los puntos fuertes que tiene esta moto se encuentra en la respuesta tan contundente y sonora que ofrece desde el primer momento, y que la hace cómoda y civilizada para el día a día, pero sin renunciar a la diversión cuando la quieras coger de forma ocasional. Y otro punto fuerte que tiene la moto es que puede estar perfectamente en el garaje de tu casa sin la necesidad de hacer una gran inversión, ni tener que preocuparte por el precio que tiene.

La Honda CB 1000 F cuesta 13.000 euros

Si estás interesado en la adquisición de la Honda CB 1000 F, tan solo tienes que preparar un total de 13.000 euros. Esto es sin duda un aliciente importante a la hora de decidirse por la adquisición de la misma.