Lo más parecido a una Honda Africa Twin, pero más barata, más pequeña e igual de buena

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 15:18h.

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No es obligatorio comprarse una Africa Twin en caso de que quieras tener una Honda, pues dentro del catálogo de la firma del Ala Dorada hay otras opciones que son igual de llamativas. Por ejemplo, es el caso de la XL 750 Transalp, que parece haber caído en el olvido popular, aunque sea una moto con unas prestaciones magníficas, un rendimiento superior y una estética envidiable. Sin duda alguna, también es una apuesta segura y sin ningún margen de riesgo.

Se ha convertido en una de las referentes del segmento gracias a su capacidad para desplazarse por todo tipo de terrenos, siendo una de las propuestas más polivalentes que hay, con una imagen dakariana que no deja a nadie indiferente. En el interior, se esconde un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 755 centímetros cúbicos, que entrega una respuesta especialmente agradable. Declara una potencia de 91,8 CV y un par máximo de 75 Nm, alcanzando una velocidad cercana a los 195 kilómetros por hora.

La refrigeración es líquida, mientras que la inyección es electrónica, y el consumo homologado es de 4,3 litros por cada 100 kilómetros. Asimismo, incorpora el novedoso sistema de embrague E-Clutch de serie, sin la necesidad de abonar ningún extra. No se queda atrás en prestaciones ni en rendimiento, ni mucho menos en equipamiento, y esto es lo que la acaba por consagrar como una de las mejores adquisiciones que se pueden hacer en estos momentos.

El precio, uno de los puntos fuertes de la Honda XL 750 Transalp

Por si no fuera suficiente con todo lo que ya hemos comentado previamente, el precio es otro de los puntos fuertes que tiene esta Honda XL 750 Transalp, y que provoca que sea tan interesante. Y es que basta con un total de 9.990 euros si deseas conseguirla.