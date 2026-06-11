La deportiva española más bonita, menos de 3.000 euros, no tiene nada que envidiar a Honda o Yamaha

Coches y Motos 11 JUN 2026 - 12:42h.

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Si necesitas una moto deportiva, que puedas conducir en caso de que tan solo dispongas del carné de coche, estás de enhorabuena. Porque hay una marca, que además es española, que ha creado una moto perfecta, a una relación calidad-precio insuperable, y que creemos que no tiene nada que envidiarle ni a la Honda ni a la Yamaha. Hablamos de la MITT GP2 125, que desde que la hemos descubierto nos ha dejado sin palabras, y que ofrece tantas cosas que es difícil quedarse solamente con una.

A un precio ajustado, ofrece una dotación muy completa, con una atractiva decoración que no deja a nadie indiferente. Y cuenta con un motor que es realmente eficiente, de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, cuatro válvulas, inyección electrónica y refrigeración líquida, capaz de desarrollar una potencia de 14,1 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 12 Nm a 7.850 rpm. Unas cifras interesantes, considerando su reducido tamaño.

Donde más destaca claramente esta moto es en el avanzado nivel de equipamiento que posee, que no deja de sorprendernos por su tamaño y su reducido coste. Entre muchos detalles, hay que resaltar la iluminación full LED, el sistema de frenada combinada CBS, discos en ambos ejes, pata de cabra lateral, estriberas abatibles para el pasajero, pantalla TFT a todo color y de sencilla lectura, toma de corriente USB, cinta de sujeción para el acompañante…

La MITT GP2 125 implica una inversión de 2.995 euros

Si lo que quieres es conseguir en propiedad esta MITT GP2 125, entonces no hace falta que te preocupes. Únicamente vas a necesitar un total de 2.995 euros para poder tenerla en el garaje, lo que no deja de ser una cifra totalmente justificada y razonable.