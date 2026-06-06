Coches y Motos 06 JUN 2026 - 09:02h.

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Hay una moto adventure de Honda que logra convencer a todos gracias a su combinación de confort, tecnología y equilibrio general, que no puede ser más llamativa e interesante en todos los sentidos. Recientemente sufrió una actualización que la hizo todavía más completa, y nos acaba de quedar claro que una de las grandes inversiones que se pueden hacer en estos momentos es la NC 750 X, que consigue dejar a todos sin palabras en cuanto la ven.

Entre las principales novedades, se encuentran un diseño mejorado, una carrocería de Durabio coloreado, un doble disco delantero, unas llantas con un diseño diferente, unas piñas retroiluminadas o, en especial, la homologación Euro 5+. Pasando al motor que equipa, nos encontramos con un propulsor de dos cilindros paralelos, que ofrece una potencia de 58 CV a 6.250 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 69 Nm a 4.750 rpm.

El consumo es otro de los puntos fuertes que tiene esta moto, ya que no supera los 3,6 litros por cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía realista de 400 kilómetros. Dispone también de acelerador electrónico con tres modos de conducción, así como freno motor y control de tracción desconectable, y para culminar, el embrague anti-rebote. Y otro de los elementos a destacar y que se han añadido recientemente es la pantalla TFT de cinco pulgadas que sustituye a la LCD anterior.

La Honda NC 750 X tiene un precio base de 9.150 euros

Si deseas adquirir la Honda NC 750 X, entonces lo único que vas a necesitar es una inversión total de 9.150 euros, una cifra que consideramos que está más que justificada, y que se puede pagar sin excesivos inconvenientes. Lógico que no deje de recibir valoraciones positivas.