Honda vuelve a acertar con una moto que mezcla diseño retro y tecnología como pocas rivales

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 19:19h.

Destaca por un elaborado diseño de carácter deportivo y vanguardista

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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En Honda tienen una moto simplemente espectacular, que mezcla diseño retro y tecnología de última generación, lo que es una combinación prácticamente imposible de mejorar. Se trata de la CB 650 R E-Clutch, que nos consigue dejar sin palabras, y que apunta a ser uno de los modelos más vendidos durante los próximos años, así que te recomendamos que no te lo pienses mucho, y si buscas una buena moto, te decantes por esta alternativa.

Es una de las pocas naked limitables con motor de cuatro cilindros, que hace que sea tan especial y original dentro de su segmento, y tan solo se vende con el novedoso sistema de embrague E-Clutch. Destaca por un elaborado diseño de carácter deportivo y vanguardista, con una silueta compacta donde su faro delantero en forma de gota de agua llama la atención rápidamente. Y existen hasta cuatro opciones distintas para elegir el color que más te gusta.

En el interior, nos podemos topar con un motor de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, y con una potencia fijada en 95 CV a 12.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo 63,5 Nm a 8.500 rpm. El consumo declarado es de unos 5 litros por cada 100 kilómetros, y la autonomía ronda los 300 kilómetros, gracias a su depósito de 15 litros. Y si hablamos de equipamiento, tiene una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad y que se maneja de forma intuitiva gracias a un joystick.

La Honda CB 650 R E-Clutch cuesta...

Otro de los puntos fuertes que tiene esta Honda CB 650 R E-Clutch es su asumible precio, que está al alcance de prácticamente todas las economías, gracias a una cifra fijada en 9.500 euros. En relación calidad-precio, no cabe duda de que es una de las mejores alternativas.