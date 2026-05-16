Honda aprieta a Yamaha con una moto que está sorprendiendo por tecnología, suavidad y precio

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 07:42h.

La última actualización que sufrió se le mejoró la instrumentación

La Honda la NT1100 se renueva para 2026

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En Honda han puesto en graves problemas a Yamaha, la eterna rival, con una moto que destaca y sorprende a partes iguales gracias a su avanzada tecnología, su suavidad, y en especial, su asumible precio. Todo esto la acaba por convertir en una apuesta segura, y en una de las mejores opciones que se pueden encontrar en el mercado a día de hoy, sin ninguna duda. Es una de las referentes dentro del segmento de las scooter, y nosotros caemos rendidos ante los encantos de la Forza 125.

Su estética es muy llamativa gracias a un frontal afilado con una doble óptica LED, y en la última actualización que sufrió se le mejoró la instrumentación, los mandos retroiluminados y la iluminación del hueco del asiento, además de cumplir con la normativa Euro 5+. Esto la acaba por convertir en una de las mejores opciones para los usuarios que buscan iniciarse en el mundo de las dos ruedas con una moto realmente completa, que se puede manejar en caso de que únicamente tengas el carné de coche.

Si hablamos del motor que equipa, nos encontramos con un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro válvulas, que rinde a una potencia de 14,5 CV a 8.7500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 12,3 Nm a 6.500 rpm. El consumo declarado es de apenas 2,6 litros por cada 100 kilómetros, con una autonomía cercana a los 500 kilómetros, mientras que la velocidad máxima que alcanza es de 108 kilómetros por hora. Y equipa una pantalla TFT de 5” con conectividad.

La Honda Forza 125 está disponible por 5.600 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de esta Honda Forza 125, lo único que necesitarás es desembolsar un total de 5.600 euros, una cifra que no nos puede parecer más razonable y apetecible.