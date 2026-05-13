La Honda, para muchos las más bonita, mezcla estética retro y tecnología moderna como pocas motos
Incorpora el novedoso sistema de embrague E-Clutch
En Honda tienen una moto naked que mucha gente define como la moto más bonita e interesante dentro del catálogo, gracias a su mezcla de estética retro con tecnología moderna, que la hace realmente apetecible. Esa es la CB 650 R, que se consolida como una de las mejores opciones que ofrece el mercado en caso de que quieras conseguir una moto de media cilindrada que te permita disfrutar al máximo de la conducción, y por un precio bastante razonable.
Existe la posibilidad de limitarla en caso de que tan solo dispongas del carné A2, y lo que destaca por encima de todo es su diseño de carácter deportivo y vanguardista, con una silueta compacta y una combinación de colores que le sienta fenomenal. Aunque todos pensamos que lo mejor que tiene esta moto es el motor que equipa en el interior, que además de unas excelentes cifras de potencia, también ofrece una gran fiabilidad y seguridad.
El propulsor en cuestión es un tetra cilíndrico de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia fijada en 95 CV a 12.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 63,5 Nm a 8.500 rpm. El consumo es bastante contenido, con unos cinco litros por cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía realista superior a los 300 kilómetros. E incorpora el novedoso sistema de embrague E-Clutch, además de una nueva pantalla TFT de 5”.
La Honda CB 650 R está disponible desde...
Como siempre, en Honda le han colocado un precio muy apetecible a la CB 650 R, lo que provoca que puedas hacerte con ella desembolsando apenas un total de 9.500 euros, una cifra realmente razonable y que se puede pagar sin excesivos problemas. Así que creemos que es una inversión más que justificada.