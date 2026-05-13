Coches y Motos 13 MAY 2026 - 08:19h.

Este SUV eléctrico tiene muchos argumentos a su favor

El Ford Puma que sorprende a todos con su espacio y precio

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El Ford Explorer eléctrico llega al mercado europeo con un objetivo muy claro: competir directamente con el Tesla Model Y en uno de los segmentos más importantes del momento. La marca estadounidense ha decidido apostar por una fórmula que mezcla diseño SUV, tecnología y una política de precios más ajustada, intentando captar a aquellos conductores que buscan un vehículo eléctrico amplio y moderno sin alcanzar las cifras de algunos rivales premium. El nuevo modelo representa además un paso clave dentro de la transformación de Ford hacia una gama cada vez más electrificada.

La llegada del Explorer eléctrico también refleja el cambio de estrategia de la firma norteamericana en Europa. Tras varios años centrando su presencia en modelos térmicos y comerciales, Ford acelera ahora su ofensiva eléctrica con productos desarrollados específicamente para las necesidades del mercado europeo. En este caso, el Explorer combina una estética robusta con unas dimensiones equilibradas que lo sitúan entre los SUV familiares más demandados del momento.

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Uno de los aspectos que más protagonismo está generando es su relación entre equipamiento y precio. Ford ha configurado una gama especialmente completa desde las versiones de acceso, incorporando elementos que en muchos competidores quedan reservados para acabados superiores. Ese enfoque pretende convertirse en uno de los grandes argumentos frente al Tesla Model Y, un modelo que ha dominado las matriculaciones eléctricas durante los últimos años gracias a su autonomía y rendimiento.

Un SUV eléctrico pensado para Europa

El Ford Explorer eléctrico utiliza la plataforma MEB desarrollada por el Grupo Volkswagen, una arquitectura específica para vehículos eléctricos que ya ha demostrado buenos resultados en distintos modelos europeos. Sin embargo, Ford ha trabajado en la puesta a punto del chasis, el diseño y el interior para ofrecer una personalidad propia y diferenciada.

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En el exterior destaca una imagen musculosa y moderna, con líneas rectas y una firma lumínica muy marcada. El frontal transmite una apariencia sólida, mientras que la parte trasera apuesta por superficies limpias y proporciones equilibradas. Todo el conjunto busca acercarse al gusto europeo sin perder la identidad visual característica de la marca estadounidense.

El interior es otro de sus puntos fuertes. La gran pantalla central domina el salpicadero y concentra buena parte de las funciones multimedia y de conectividad. Cabe destacar que esa pantalla puede desplazarse verticalmente para acceder a un espacio de almacenamiento oculto, una solución poco habitual en el segmento. El habitáculo ofrece además una gran cantidad de huecos portaobjetos y una configuración enfocada al confort en viajes largos.

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Ford también ha puesto especial atención en el aislamiento acústico y en la calidad de rodadura. La suspensión busca un equilibrio entre comodidad y estabilidad, mientras que el espacio disponible en las plazas traseras y el maletero permiten que el Explorer mantenga un enfoque claramente familiar.

Más equipamiento y precios competitivos

La gama mecánica contempla diferentes niveles de potencia y autonomía. Las versiones de acceso recurren a un único motor trasero, mientras que las variantes superiores incorporan tracción total mediante dos propulsores eléctricos. Las opciones más capaces superan los 500 kilómetros de autonomía homologada, una cifra que lo sitúa entre los SUV eléctricos más competitivos de su categoría.

Otro aspecto importante es la capacidad de carga rápida. Las versiones con baterías de mayor tamaño permiten recuperar buena parte de la autonomía en aproximadamente media hora utilizando cargadores de corriente continua de alta potencia. En este sentido, Ford intenta responder a una de las principales preocupaciones de quienes todavía dudan en dar el salto definitivo a la movilidad eléctrica.

Lo destacable en este caso es que el Explorer eléctrico combina esas cifras con un equipamiento especialmente completo y un precio más ajustado que algunos de sus principales rivales. Esa estrategia convierte al nuevo SUV de Ford en una de las alternativas más serias frente al Tesla Model Y dentro del mercado europeo actual.