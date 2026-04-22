El Ford más atractivo del catálogo combina fiabilidad con estética futurista

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 05:05h.

Es el Ford que marca la línea de la marca hacia el futuro

Ford hace una locura con el precio del Focus

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El Ford Explorer eléctrico llega con la propuesta de combinar fiabilidad con una estética futurista. Es un SUV moderno. Diferente. Y con mucha personalidad. Dentro de la gama de Ford, es uno de los modelos más llamativos. Y también uno de los más equilibrados. Pensado para un uso real.

Se enfrenta a rivales muy consolidados. Como el Volkswagen ID.4 o el Skoda Enyaq. También al Nissan Ariya. Frente a ellos, apuesta por un diseño más atrevido. Y una experiencia más tecnológica. Con soluciones prácticas. Y un enfoque muy actual.

Espacio para toda la familia y toda la tecnología de Ford

Sus dimensiones lo colocan en el segmento compacto. Mide 4.468 mm de largo. Con 2.063 mm de ancho. Y 1.630 mm de alto. Esto permite un interior amplio. Bien aprovechado. Y muy funcional. El maletero de 532 litros es suficiente. Y puede crecer hasta 1.460 litros. Perfecto para familias.

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El diseño es uno de sus puntos fuertes. Líneas limpias. Superficies marcadas. Y una imagen robusta. Pero también moderna. Los faros Full LED y los detalles exteriores refuerzan ese carácter. Es un coche que llama la atención. Y transmite tecnología desde fuera. El Ford Explorer eléctrico es diseño, tecnología y sentido práctico. Y por eso, es uno de los más atractivos del catálogo.

Precio y prestaciones que lo convierten en una de las opciones inteligentes del momento

En precio, parte desde 35.968 euros al contado o 34.968 euros financiados, según figura en la web de la marca norteamericana. Este precio es para la versión de entrada. Se mueve con un motor de 190 CV. Y 310 Nm de par. Asociado a una batería de 63 kWh. Esto le permite alcanzar hasta 444 km de autonomía WLTP. Más que suficiente para el día a día. Incluso para viajes. Además, admite carga rápida del 10 al 80% en solo 25 minutos.

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Las prestaciones son equilibradas. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Y alcanza 160 km/h. No busca ser deportivo. Pero sí cómodo. Y fácil de conducir. La entrega de potencia es suave. Ideal para un uso diario sin complicaciones.

El equipamiento destaca. Desde el acabado Style incluye una gran pantalla de 14,6 pulgadas. Deslizable. Con espacio oculto My Private Locker. También incorpora control de crucero adaptativo, sistema BLIS, cámara trasera y equipo de sonido con barra integrada.