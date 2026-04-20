KTM convierte en accesible la moto más deseada del carné A2 de los últimos años

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 12:19h.

Creemos que la KTM Duke 390 es una oportunidad que merece mucho la pena

KTM aumenta la garantía hasta los 10 años

Compartir







Si hay una moto buscada y solicitada por todas las personas que únicamente disponen del carné A2, esa es sin duda alguna la KTM Duke 390. Es perfecta para seguir cogiendo experiencia con una moto capaz de hacerte sentir la adrenalina y la diversión más típica de motos con un tamaño superior, y es uno de los modelos que mejor representan a la firma austríaca. Además, en 2026 ha sufrido algunas actualizaciones, que la han hecho incluso mejor, y lo más importante, le han colocado un precio más razonable.

Por todo esto y mucho más, creemos que la KTM Duke 390 es una oportunidad que merece mucho la pena aprovechar en caso de que necesites una moto de estas características. En el corazón, se encuentra un potente motor mono cilíndrico de 399 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 44 CV, dotado con un eje contrarrotante que logra minimizar las vibraciones, así como un propulsor muy avanzado que incorpora un acelerador electrónico y embrague anti-rebote.

También tiene control de salida y tres modos de conducción diferentes, que son el street, el rain y el track, y el quickshifter bidireccional es opcional. El chasis está compuesto por un entramado de tubos de acero al que va unido un sub chasis de aluminio que ofrece un alto nivel de rigidez, y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT de 5” con numerosa información, y se maneja con una nueva botonera que se encuentra en el manillar izquierdo.

El precio de la KTM Duke 390, un regalo

Y lo mejor de todo nos parece que hayan bajado el precio de esta KTM Duke 390, que ahora puede ser de tu propiedad si pagas únicamente un total de 6.099 euros. No cabe duda de que es una joya.