El Ford Puma que sorprende a todos con su espacio y precio

Coches y Motos 04 ABR 2026 - 14:35h.

El B-SUV de Ford no deja de ganar adeptos en España y en todo el mundo

Ford tiene una réplica del Toyota RAV4

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El segmento de los B-SUV no deja de crecer. Cada vez hay más opciones. Y cada vez más completas. Modelos como el Toyota Yaris Cross o el Volkswagen T-Roc dominan el mercado. Pero la competencia es cada vez más dura.

En este contexto aparece el Ford Puma. Un modelo que ha sabido hacerse un hueco. Y no precisamente pequeño. De hecho, en 2025 fue el Ford más vendido en España, con 10.619 unidades.

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Su éxito tiene explicación. No es el más barato. Ni el más llamativo. Pero sí uno de los más completos. Combina diseño, espacio y tecnología. Y lo hace sin disparar el precio.

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Así es el Ford más vendido en España

A nivel de tamaño, encaja perfectamente en el segmento. Con 4.226 mm de largo y una batalla de 2.588 mm, es ágil en ciudad. Pero también cómodo para viajar. Un equilibrio muy bien logrado. Y atención al maletero. Ofrece 456 litros, ampliables hasta 1.216 litros. Y también cuenta con el sistema MegaBox. Un hueco extra bajo el suelo muy práctico. Este detalle marca diferencias. Permite transportar objetos altos o sucios. Algo que no todos sus rivales ofrecen. Y que mejora mucho la versatilidad en el día a día.

Y así es el Ford Puma más barato

En el apartado mecánico, apuesta por la eficiencia. Motor 1.5 EcoBoost MHEV de 125 CV. Con 210 Nm de par. Cambio manual de seis marchas y tracción delantera.

Las prestaciones son correctas. Hace el 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Y alcanza los 191 km/h. Todo con un consumo de 5,4 l/100 km. Y etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

El precio es otro de sus argumentos. Parte desde 23.418 euros financiados o 24.475 euros al contado. Una cifra competitiva para lo que ofrece.

El acabado Titanium viene muy bien equipado. Incluye pantalla de 12 pulgadas, sistema SYNC 4 y cuadro digital de 12,8 pulgadas. Tecnología a buen nivel. También suma asistentes de conducción, cámara trasera y control de crucero inteligente. Además de climatizador, arranque sin llave y conectividad avanzada.