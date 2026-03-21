El SUV más elegante de Volkswagen es la compra perfecta para los que quieren estilo y versatilidad

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 22:57h.

Acaba de ser renovado para ser uno de los modelos destacados del mercado

El Volkswagen Tiguan tiene un problema muy serio

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En un mercado lleno de SUV, destacar no es fácil. Pero hay modelos que lo consiguen. El Volkswagen T-Roc 2026 es uno de ellos. Un coche que estrenó versión recientemente, y que combina estilo, equilibrio y practicidad de forma muy convincente. Su diseño es uno de sus grandes argumentos. Líneas limpias. Proporciones equilibradas. Y una imagen moderna. Para muchos, es el SUV más elegante de Volkswagen. Un coche que encaja en cualquier entorno.

Mide 4.372 mm de largo y tiene una batalla de 2.629 mm. Esto le permite ofrecer un buen espacio interior. Sin perder agilidad en ciudad. Mientras que con 475 litros de capacidad en el maletero, se sitúa entre los mejores de su categoría. Es práctico. Versátil. Perfecto para familias o para viajes. En marcha, destaca por su comportamiento. Es cómodo. Estable. Fácil de conducir. Un SUV pensado para todo tipo de usos. Desde ciudad hasta viajes largos.

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El renovado Volkswagen T-Roc quiere seguir siendo referencia en el mercado

El precio también juega a su favor. Parte de 31.940 euros, pero puede encontrarse desde 29.600 euros financiado. Incluso con cuotas desde 250 euros al mes. Una propuesta atractiva.

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En el apartado mecánico, la versión de acceso monta un motor gasolina 1.0 TSI de 116 CV. Entrega 220 Nm de par máximo. Y se asocia a un cambio automático DSG de 7 velocidades.

Las prestaciones son equilibradas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza 189 km/h. Pero lo más importante es el consumo. Se sitúa en 5,5 l/100 km.

Equipamiento de modelos premium

El equipamiento de serie es muy completo. Incluye faros LED, llantas de 16 pulgadas y asistentes como el Lane Assist o el Front Assist con detección de peatones.

También suma tecnología. Como el Digital Cockpit de 8 pulgadas y la conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Todo pensado para una experiencia moderna.

En confort, ofrece mucho. Climatizador automático, arranque sin llave y sensores de aparcamiento. Elementos que facilitan el uso diario y mejoran la calidad de vida a bordo.

En seguridad, incorpora sistemas avanzados. Como el Side Assist, el control de crucero o la detección de fatiga. Todo enfocado a una conducción más segura.