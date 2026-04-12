La nueva Honda CB650R es la más atractiva del catálogo
Tiene un carácter deportivo y vanguardista, con una silueta compacta, y el resultado es una auténtica delicia
La moto total de Honda es, para muchos, la mejor
Si hay una Honda en el catálogo que de verdad consigue enamorar a todos y que se merece ser reconocida como la más atractiva del catálogo, esta es sin duda la CB 650 R, que nos resulta una obra de arte y una maravilla en todos los sentidos. Tras su última actualización, es más completa que nunca, y se la ha dotado de un sistema de transmisión denominado E-Clutch que la acaba por hacer más completa y maravillosa, y que ahora también tiene una gama de colores nueva.
Tiene un carácter deportivo y vanguardista, con una silueta compacta, y el resultado es una auténtica delicia. Donde se ha puesto más énfasis es en el motor, consiguiendo crear un propulsor que combina fiabilidad y potencia. Es un tetra cilíndrico de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 95 CV, que se entrega a 12.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo es de 63,5 Nm a 8.500 rpm, una verdadera locura.
El consumo declarado ronda los 5 litros por cada 100 kilómetros, lo que es bastante contenido, mientras que la autonomía está en unos razonables 300 kilómetros, más que suficiente para poder irte de ruta. Es una moto relativamente simple, que no tiene incorporados modos de conducción, aunque sí que está dotada de un control de tracción y de embrague anti-rebote. Asimismo, no le falta una pantalla TFT de 5”, que te permite ver toda la información necesaria.
Y lo mejor de todo es que esta Honda CB 650 R está en oferta, por lo que su precio es considerablemente más barato de lo normal, y con matriculación gratis. Es decir, que vas a tener que hacer un desembolso de apenas 8.300 euros para conseguirla.