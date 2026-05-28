Esta Honda es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 01:03h.

Sufrió una serie de mejoras increíbles, que acaban por consagrarla en el top

La nueva Honda es la mejor para ruta

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Cuesta elegir cuál es el mejor modelo que hay en el catálogo de Honda, debido a la amplia variedad que existe. Es complicado quedarse solamente con uno, pero hay mucha gente que coincide en señalar a la CBR 1000 RR-R Fireblade SP como la mejora moto que han hecho nunca en la firma del Ala Dorada, gracias a todo lo que ofrece, así como su sensacional relación calidad-precio. Todo esto provoca que sea tan cotizada y reciba tantos elogios.

Además, tras su última actualización, sufrió una serie de mejoras increíbles, que acaban por consagrarla en el top. Por ejemplo, por fin logró obtener la homologación Euro 5+, además de un motor con cambios internos, con mayor aceleración a medio régimen, un propulsor más ligero, una electrónica adaptada a los cambios de motor, un chasis más preciso y mejor tracción, una relación de cambios más corta, un depósito de mayor capacidad, una ergonomía revisada y muchas más cosas.

Pero lo mejor de todo sigue siendo su espectacular motor, con una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos, como su propio nombre indica. Esto provoca que tenga una espectacular potencia de 215 CV a 14.000 revoluciones por minuto, con un contundente par máximo de 113 Nm a 12.000 rpm. Y dentro del equipamiento que incluye, podemos destacar tres modos de conducción, cinco niveles de entrega de potencia, control de tracción en nueve niveles o tres niveles del anti-wheelie. Sin descuidar la pantalla TFT de 5 pulgadas a todo color.

Un precio razonable para un modelo como la Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP

Lógicamente, esta Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP no es la más barata que existe en el mercado. Pero, de todas formas, creemos que los 30.300 euros que cuesta es un precio más que justificado y razonable.